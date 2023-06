Savona, inauguarato il progetto di urbanistica tattica in via Manzoni. Russo: “Savona è orgogliosa dei suoi ragazzi”

Savona. Inaugurazione di via Manzoni a Savona in occasione dell’ultimo giorno di scuola con l’esposizione dei lavori preparati dagli studenti.

“Mattinata bellissima in via Manzoni con gli studenti che hanno inaugurato il progetto di urbanistica tattica e festeggiato la fine della scuola – commenta il sindaco Marco Russo presente questa mattina insieme al vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore Ilaria Becco -. Questa mattina i ragazzi si sono riappropriati di un pezzo della città e l’hanno fatto in maniera gioiosa. Li ringrazio per il grande impegno con cui hanno portato avanti questo progetto e per la maturità con cui si sono relazionati con l’amministrazione e con la città. Savona è orgogliosa dei suoi ragazzi. In mostra su un tavolone giallo lunghissimo c’erano i progetti e gli elaborati degli studenti e anche le parole dei dirigenti scolastici coinvolti”.

Dalle 15 alle 19 i negozi allestiscono stand con esposizione di merce, mentre gli esercizi pubblici realizzano proposte di degustazione e merende. Sabato 10 giugno dalle 10 alle 19 prosegue la mostra/installazione dei lavori dell’urbanistica tattica, esposizione di stand da parte dei negozi e proposte di degustazione e merende da parte degli esercizi pubblici.

“Lavorare ‘in situazione’, con importanti compiti di realtà come questo è senz’altro uno stimolo importante per i nostri studenti. In questo caso c’è l’ulteriore valore di un impegno a favore della comunità, per la valorizzazione del centro cittadino”, ha commentato Domenico Buscaglia, dirigente Liceo Chiabrera-Martini. “Non solo un restyling delle aree pedonali, ma un progetto volto, in prospettiva, a rafforzare la trama di relazioni tra scuola-cittadini-amministrazione in una logica di dialettica costruttiva e di confronto critico sulle azioni da intraprendere per il bene comune”, ha aggiunto Monica Carretto, dirigente liceo Della Rovere.

“I nostri ragazzi hanno accolto la richiesta dell’amministrazione come se fosse una richiesta della città stessa, un richiamo alla cittadinanza attiva e un’opportunità per vivere Savona da protagonisti del proprio futuro”, ha detto Mauro Ferrando, dirigente Mazzini-da Vinci. “Ai bambini è stata data la possibilità di esprimersi su come vorrebbero un quartiere e quindi una città a misura di bambino, secondo i criteri della sostenibilità ambientale, perché la nostra città sia sempre più prossima ai cittadini, anche ai più piccoli”, ha detto Suor Francesca Buffa, dirigente della Scuola Primaria Paritaria N.S. della Neve.

“Grande opportunità per la Scuola Edile che ci ha consentito di dimostrare ai ragazzi sul campo cos’è un cantiere e di venire coinvolti con le altre scuole in un progetto didattico integrato. Un’occasione per dimostrare che l’edilizia non è solo il classico cemento ma può essere anche arte”, Ruggero Francia, direttore della didattica della Scuola Edile.