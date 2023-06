Savona, il Comune cerca gestori per tre asili nido

Savona. Il Comune di Savona cerca gestori per tre asili comunali. La concessione dura due anni (dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2025).

E’ prevista la gestione completa (servizi educativi ed ausiliari) del dei nidi d’infanzia “Aquilone” di via Crispi (48 bambini), “Arcobaleno” di Via Moizo (42 bambini), “Piramidi” di corso Mazzini (48 bambini), la gestione dei servizi ausiliari presso il nido d’infanzia “Quadrifoglio” di via Chiappino per circa 40 bambini, la gestione completa del nido estivo nei mesi di luglio e agosto

di ciascun anno per 40 bambini ogni mese (si svolgerà dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, dal lunedì al venerdì, in una struttura messa a disposizione dal Comune).

Al gestore è chiesta l’organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche, pedagogiche ed amministrative, la cura e l’igiene personale dei bambini, il raccordo con le famiglie degli utenti e la collaborazione con i servizi del territorio. L’importo dell’appalto è di 1.536.036,32 oltre iva.