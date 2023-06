Savona, i bambini della scuola Don Curioni lanciano una raccolta fondi per la pediatria del San Paolo

Savona. Martedì 20 giugno alle 18 i bambini della scuola dell’infanzia “Don Curioni” di Savona insieme alla loro maestra Marta festeggeranno il passaggio alla scuola primaria con una raccolta fondi realizzata dai genitori destinata al reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo.

I bambini hanno scoperto i loro diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti dei bambini e degli adolescenti soffermandosi sul Diritto alla Salute, sull’importanza di avere delle cure adeguate rivolte a tutti e sull’impegno che il personale sanitario dell’ospedale della nostra città.

A ritirare l’assegno simbolico ci saranno i supereroi dell’associazione “SuperEroi per Voi”, ragazzi che non sanno volare e non combattono contro il crimine ma, come dichiara l’insegnante Marta, hanno il super potere di donare sorrisi a chi ne ha più bisogno.

In un secondo momento, verrà consegnata la somma raccolta ai responsabili del reparto.