Savona, Arecco e Giusto (Fdi): “Degrado e poca sicurezza, flop dell’assessore Pasquali”

Savona. Duro affondo dei consiglieri di minoranza Massimo Arecco e Renato Giusto (Fdi) sulla situazione di degrado e poca sicurezza in piazza delle Nazioni a Savona.

I due esponenti dell’opposizione consiliare hanno presentato una interpellanza rivolta al sindaco Marco Russo e all’assessore Barbara Pasquali: “La scorsa campagna elettorale per le amministrative era stata impostata come se la compagine di centrosinistra possedesse le migliori e giuste ricette (anche) per contrastare i fenomeni di degrado e per garantire la sicurezza in città, ma a distanza di due anni dall’avvenuto insediamento dell’amministrazione, la situazione generale della città è indubbiamente peggiorata sotto ogni punto di vista e, in particolare, per quanto riguarda la pulizia, il controllo del territorio, il degrado e la sicurezza urbana” affermano Arecco e Giusto.

“Gli episodi sono evidenti, dalle lamentele e dalle proteste sollevate quasi quotidianamente da tanti cittadini, oltre che essere costantemente verificate dalla nostra azione di controllo sul territorio”.

“Da parte dell’Amministrazione vengono periodicamente annunciate nuove “miracolose” iniziative tra cui ricordiamo l’istituzione “dei Custodi del bello”, l’organizzazione di feste nei quartieri, il meritevole coinvolgimento di associazioni, ecc., ma la situazione della città non migliora affatto; ultima (ma non ultima) segnalazione riguarda l’inarrestabile degrado in cui versa piazza delle Nazioni” aggiungono i due consiglieri, che non risparmiano critiche all’assessore Pasquali: “Non si spinge oltre generiche frasi di circostanza circa il monitoraggio della situazione, oppure elencando una serie di buoni propositi al riguardo della futura organizzazione di feste estive ed eventi; infine si rammenta che l’attuale amministrazione, in virtù del lavoro svolto dalla precedente maggioranza, dispone di una migliore situazione di bilancio rispetto al passato e il personale di polizia municipale è stato incrementato”.

Le richieste formulate nell’interpellanza sono quelle “di fornire dettagliate e precise informazioni circa le concrete e permanenti iniziative che verranno immediatamente poste in essere dall’amministrazione per contrastare i fenomeni di degrado, sicurezza, controllo del territorio sia in piazza delle Nazioni, sia in altre zone della città”.

“E chiediamo al sindaco di conoscere il proprio personale livello di soddisfazione circa l’operato svolto fino ad oggi dall’assessore delegato e se ritenga, o meno, indifferibile e urgente sollecitarne un opportuno e adeguato cambio di passo” concludono Arecco e Giusto.