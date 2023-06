Savona, altro temporale e nuovo guasto per i semafori di corso Mazzini e via Luigi Corsi

Savona. Un altro risveglio “a semafori spenti” per i savonesi del centro città. Anche questa mattina infatti, come già accaduto esattamente una settimana fa, il temporale della notte ha messo “fuori uso” una centralina che controlla alcuni semafori di corso Mazzini e via Luigi Corsi.

In questo momento sono circa 10 i semafori non funzionanti. Tra questi anche alcuni che controllano incroci decisamente “critici”, come quello tra corso Mazzini e via XX Settembre e quello tra via Luigi Corsi e via Montenotte.

Come accaduto lunedì scorso, all’origine del guasto sembrerebbe esserci uno dei tanti fulmini caduti nel corso della notte.

Sul posto stanno già lavorando i tecnici della ditta incaricata, con l’obiettivo di ripristinare i semafori il prima possibile.