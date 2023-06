Savona, a Palazzo Nervi la cerimonia conclusiva del Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand

Savona. Si terrà l’11 giugno, alle ore 17:00, la cerimonia conclusiva del Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand – 2^ Edizione, organizzato dalla Federazione Provinciale di Savona dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati.

L’evento avrà luogo presso la Sala Espositiva “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Nervi, situata in Via Sormano, 12, a Savona. Sarà un’occasione unica per celebrare e onorare la memoria dei coniugi Capasso e Morand, due grandi figure letterarie europee, e per continuare il loro prezioso lascito nel campo dell’arte e della cultura.

Durante la cerimonia finale, si svolgerà la premiazione di artisti e ospiti con un Diploma d’Onore, un riconoscimento meritato per il loro impegno e contributo nel campo artistico. Parteciperà anche il dottor Marco Palombi, Com.te Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Malta (Gran Priorato d’Italia), che conferirà alte Onorificenze del Corpo a tre personalità particolarmente meritevoli.

Si tratta di Daniele Cassol, il vigilante che eroicamente nel novembre 2019 fermò il traffico, evitando numerose vittime, a seguito del crollo del viadotto sull’autostrada A6 Savona Torino; Ettore Gambaretto, per la sua lunga opera sociale (Sociurgia) di diffusione dei valori filantropici, culturali e artistici; Nat Russo, ingegnere, docente, saggista, giornalista, a lungo attivo sul fronte della divulgazione dell’innovazione scientifica e di progetti multiculturali.

La cerimonia finale rappresenta il culmine di un’importante manifestazione, il Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand, che mira a preservare e promuovere la memoria di Aldo Capasso e Florette Morand, oltre che rinnovare la consuetudine di quest’ultima, che fu premiata dall’Accademia di Francia, di conferire a sua volta onorificenze al merito per ricompensare particolari benemerenze acquisite e l’impegno profuso verso la società.

Grazie all’Atelier d’Arte Gambaretto di Albisola Superiore, in collaborazione con l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati (AICI) e il Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Malta (Gran Priorato d’Italia), questa manifestazione ha preso forma e ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Celle Ligure e Sissa Trecasali. “Siamo grati per il prezioso sostegno dell’Unione Industriali della Provincia di Savona e del Museo a Cielo Aperto “Gambaretto” di Celle Ligure. Desideriamo ringraziare i nostri partner, l’Artistic Development Association (ADA), l’Associazione cultura caARTEiv Millesimo, la Casa Editrice Studio Byblos e Torelli Vini Bubbio, che hanno reso possibile la realizzazione di questa rilevante manifestazione”, commentano dall’associazione.

Prima della cerimonia, sarà possibile visitare una mostra d’arte aperta al pubblico, dalle 10:00 alle 12:00 del mattino e dalle 17:00 alle 19:00 del pomeriggio. Durante l’intera giornata, si svolgeranno anche altri eventi culturali che arricchiranno l’atmosfera di questa speciale giornata dedicata all’arte e alla cultura.