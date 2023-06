Savona, a luglio tornano i fuochi d’artificio vista mare

Savona. A luglio tornano gli amati fuochi d’artificio a Savona a cura dell’associazione bagni Marini e del Comune. Occhi all’insù per godersi lo spettacolo pirotecnico sabato 29 luglio.

Si tratta di un appuntamento che attira sempre molti romantici che abbracciati possono godersi un’atmosfera suggestiva vicino al mare. Ma ad attendere lo show in cielo anche tante famiglie con bambini.

L’evento si è fatto desiderare: fino a poco fa non era certa la programmazione dello spettacolo. “Abbiamo organizzato molti eventi per questa estate – afferma la vicesindaco Elisa Di Padova -. In occasione ci saranno anche iniziative in Darsena, organizzate in collaborazione con gli esercenti, il tutto per valorizzare la zona”.

Con l’annuncio del concerto dei “The Kolors” che si terrà il 7 luglio e la presenza di un altro big, ancora da ufficializzare, la città della Torretta si sta preparando per accogliere l’estate e i turisti in ferie nella riviera con una programmazione interessante. La presentazione completa del calendario degli eventi estivi è prevista nei prossimi giorni.