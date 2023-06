Sanità, un lettore: “Artroscopie bloccate al Santa Corona, perchè non si usano le sale operatorie di Albenga?”

Pietra Ligure. Sono un paziente da troppo tempo in lista di attesa per un intervento di artroscopia presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Purtroppo da quando c’è stata la pandemia da Covid-19 le liste d’attesa per questo tipo di intervento sono state bloccate e questo, se era comprensibile durante la pandemia, attualmente non lo é più.

Non é pensabile che questi interventi debbano essere eseguiti nelle stesse sale operatorie dove si effettuano gli interventi di traumatologia che, avendo la priorità, impediscono lo svolgimento di questi interventi che dovrebbero essere eseguiti seguendo percorsi indipendenti e non mescolati ai traumi.

L’ospedale di Albenga ha numerose sale operatorie che, fino a prima dell’emergenza sanitaria, erano dedicate anche per questi interventi, attualmente invece sono scarsamente utilizzate per carenza di personale (anestesisti). Tutto questo ricade sui pazienti che non trovano risposta alle loro patologie e quindi sono costretti a recarsi altrove in altre strutture spesso fuori Regione.

Cosa stanno aspettando a trovare una soluzione per migliorare la situazione e dare finalmente una risposta a queste patologie?