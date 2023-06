Sanità in lutto: è morto Franco Bonanni, medico internista ed ex direttore dell’Asl2

Pietra Ligure. Sanità savonese e ligure in lutto per la scomparsa di Franco Bonanni, medico internista ed ematologo. Aveva 74 anni.

Pochi giorni fa si era sottoposto ad un intervento chirurgico al Santa Corona di Pietra Ligure, poi però le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto. Proprio nell’ospedale dove lui per anni ha prestato servizio.

Dopo l’esperienza nel nosocomio pietrese, era arrivata la nomina di primario all’ospedale Evangelico di Voltri, ma nel 2000 il medico è ritornato nella nostra provincia per rivestire il ruolo di direttore della Medicina interna 1 del San Paolo. Passati cinque anni, a Bonanni è stata affidata la guida dell’Asl 2 e nel 2007 quella dell’Agenzia regionale della sanità, era stato chiamato dall’allora presidente Claudio Burlando.

Ma non solo, Bonanni si è distinto anche per la sua solidarietà, in diverse occasioni infatti ha partecipato insieme alla moglie Sara Torres, neurologo del Santa Corona, a missioni umanitarie per aiutare la popolazione del Nicaragua. Oltre alla moglie, Bonnani lascia anche tre figlie.