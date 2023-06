Sanità, anche la Cgil Savona a Roma alla manifestazione in difesa del diritto alla salute

Roma/Savona. Anche la Cgil di Savona oggi sarà a Roma per la manifestazione nazionale a Roma in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale.

L’appuntamento è per le ore 10 in Piazza della Repubblica. Il corteo raggiungerà Piazza del Popolo, dove si susseguiranno gli interventi dal palco. Quello conclusivo sarà affidato al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

“SALUTE, DIRITTO FONDAMENTALE DELLE PERSONE E DELLE COMUNITÀ”

“Per la tutela del diritto alla Salute, per un Servizio Sanitario Nazionale e un sistema socio sanitario – pubblico, solidale e universale – a cui garantire le necessarie risorse economiche e organizzative ma soprattutto il personale: operatori e professionisti che possano realmente garantire il diritto alla cura di tutte e tutti, con salari adeguati, per contrastare il continuo indebolimento della sanità pubblica, recuperare i divari nell’assistenza effettivamente erogata, a partire da quella territoriale e dalle liste d’attesa, e valorizzare il lavoro di cura; serve, per questo, un piano straordinario pluriennale di assunzioni che vada oltre le stabilizzazioni e il turnover, superi la precarietà della cura e di chi cura; per garantire la salute e la dignità delle persone non autosufficienti; per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rilanciando il ruolo dei servizi della prevenzione, ispettivi e di vigilanza”, scrivono dal sindacato savonese.

“Avere una sanità pubblica vuol dire garantire le cure per tutte e tutti, in tutto il Paese, e fermare la privatizzazione della sanità e della salute La Cgil di Savona sarà in piazza anche il prossimo 18 luglio a Savona per pretendere risposte dalla Regione Liguria sui temi docio sanitari che da troppo tempo necessitano di investimenti , e per il ripristino di servizi e attività fondamentali per i cittadini savonesi. La Cgil di Savona c’è. Sempre” concludono.