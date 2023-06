Saggio di fine anno della Scuola di Musica Don Bosco: atmosfera magica e coinvolgente

Alassio. Sulla splendida spiaggia Don Bosco, si è tenuto il tanto atteso saggio di fine anno della Scuola di Musica Don Bosco. Gli allievi hanno emozionato il pubblico con le loro esibizioni, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

La Scuola di Musica Don Bosco, che offre una serie di proposte pomeridiane per i giovani di Alassio e dintorni, continua a portare avanti la sua opera educativa grazie alla passione coinvolgente dei maestri Claudio Bozzolasco e Gabriele Sbarra. I loro studenti hanno dimostrato di aver assimilato non solo le tecniche musicali, ma anche l’amore e la dedizione per l’arte della musica.

Il saggio di fine anno ha attirato l’attenzione non solo degli spettatori che avevano programmato di partecipare all’evento, ma anche dei passanti che si sono fermati ad ascoltare e ammirare lo spettacolo, rapiti dalle capacità e dalle performance dei musicisti e della cantante Anita della classe 3E della nostra scuola. L’energia e il talento dei giovani musicisti hanno conquistato i cuori di tutti, creando un’atmosfera davvero imperdibile.

La spiaggia Don Bosco, è stata la location ideale per questo evento: con il suo scenario suggestivo, la brezza marina, ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più magica. Cornice perfetta per i musicisti, Anita e Silvia al basso.

Il saggio di fine anno è stato il culmine di mesi di preparazione degli allievi, che hanno dedicato tempo e impegno per perfezionare le loro abilità musicali.

La Scuola di Musica Don Bosco, grazie ai suoi maestri appassionati e alla qualità della formazione offerta, si sta affermata come un punto di riferimento nell’educazione musicale della zona. L’invito dei maestri Claudio Bozzolasco e Gabriele Sbarra a partecipare ad una lezione di prova a settembre rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo affascinante della musica.