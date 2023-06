Robello De Filippis (FdI): “In città scene da far west, questa amministrazione danneggia Albenga”

Albenga. Dopo la replica dell’assessore Mauro Vannucci all’attacco del consigliere Roberto Tomatis, interviene sul tema della sicurezza in città anche il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Bruno Robello De Filippis che difende il collega di partito.

“Roberto Tomatis – dice Robello De Filippis – è solo molto preoccupato per l’immagine che la città sta dando e quindi tu come assessore alla polizia municipale stai dando alla città. Risse continue (anche stanotte) da parte di extraunionisti che ubriachi e non di movida, esplicano quotidianamente. Imputazioni per tentato omicidio (io sono l avvocato del ragazzo ingauno che ha subito l’accoltellamento), spaccate ovunque, scene da Far west anche davanti ai ragazzi che vanno a scuola, il cittadino non può uscire neanche a far fare la pipì al cane”.

“No Mauro – prosegue – non è Roberto Tomatis, che giustamente come dici tu potrebbe essere un degno candidato sindaco, a procurare del danno alle attività commerciali, ma tu e la tua amministrazione che stanno mettendo a repentaglio tutti i soldi spesi dai piccoli imprenditori per far funzionare il giocattolo commerciale. Vedi Mauro, mentre tu sparavi petardi, io e tanti altri mettevamo mano al portafoglio per far rivivere Albenga. Il danno, l’ennesimo, lo stai facendo tu”.

“Quanto alla segretezza delle strategie poco ci importa – afferma il segretario Fdi -, vi siete attivati già troppo tardi, l importante che Albenga migliori eliminando questo terrore che alberga in città. Non far meditare la gente. La gente vede e sa, valuterà”.