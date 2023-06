Albissola Marina. Dopo lo straordinario successo della tappa del campionato italiano assoluto organizzato da Riviera Beach Volley presso Albissola Marina, i sei campi da gioco a disposizione ospiteranno tre competizioni per un totale di 64 coppie nell’arco del week-end. Un serie beach 2 maschile e un femminile vedranno rispettivamente impegnate 18 e 14 coppie da Piemonte, Liguria e Lombardia, mentre la domenica sarà la volta di un evento promozionale 2×2 misto da 32 coppie con un livello insolitamente alto per una tipologia di torneo più amatoriale.

“Dopo aver riempito tabelloni di atleti straordinari e arena centrale di pubblico con la prima giornata di campionato italiano assoluto – racconta Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley – nel pieno del nostro spirito sportivo abbiamo lasciato i campi liberi accessibili a tutti in settimana e ora chiudiamo la nostra rassegna 17012 con tre competizioni aperte a qualsiasi livello. Riteniamo il beach volley uno sport di tutti per tutti”.

Albissola Marina, infatti, dopo la bonifica delle spiagge libere davanti al municipio, ormai teatro fisso del campo centrale della Serie A, e la libera tra Lido e Soleluna si apre infatti ad un agglomerato di spazio che può coinvolgere finalmente due stabilimenti storici per il beach volley come Lido Spa Resort e Soleluna Beach alle spiagge libere.

Terminata la tappa di campionato italiano assoluto, con quattro finalissime al cardiopalma tutte al tie break, che hanno segnato la vittoria nella categoria maschile di Alfieri e Dal Molin sui campioni d’Italia Abbiati e Andreatta (e un grande terzo piazzamento per il talento immenso di Matteo Martino insieme al virtuoso romagnolo Matteo Caminati) e nel femminile di Lantignotti e Benazzi sul giovanissimo talento Mattavelli in coppia con Puccinelli, è tempo quindi di eventi di massa. Il B2 tradizionalmente attira tesserati sia di buon livello che intermedi, mentre il misto incarna lo spirito da spiaggia dove tutti giocano all’insegna non solo dell’agonismo ma anche del divertimento unendo i due generi.

Mentre il campionato italiano si è spostato a Palinuro, in Campania, Riviera Beach Volley si conferma motore del movimento ligure, all’insegna di un innovamento per le splendide spiagge basato sul turismo sportivo. “Crediamo fortemente nel beach volley come mezzo di promozione turistica – dichiara il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti -. La tappa di Serie A conferma la tradizione di Albissola quale capoluogo ligure”.

Intanto parte il progetto giovanile di Beach Future, con il maestro Michele Simoncelli in prima fila a cui Riviera Beach Volley ha messo in queste settimane a totale disposizione le nuove leve pronte a diventare i talenti di domani.