Riviera Beach Volley: ad Albissola Marina parte la prima giornata della Serie A nazionale

Albissola Marina. Per il secondo anno consecutivo Riviera Beach Volley porta il Campionato Italiano Assoluto in Liguria, con la prima tappa a calendario ad Albissola Marina. Dal 16 al 18 giugno, infatti, sui 5 campi allestiti ad hoc presso Lido Spa Resort, Soleluna Village e le spiagge libere comunali, bonificate fino a 90 centimetri di profondità dal Riviera nel 2022, si disputerà la prima tappa della Serie A valida per il tricolore 2023.

Coinvolte oltre 10 regioni con eventi oltre ad Albissola in programma a Palinuro, MonteSilvano, Bellaria Igea Marina, Torino, Catania, Cirò Marina, Cordenons e Vasto. In gara 48 coppie in qualifica il venerdì per 16 posti in main draw e 32 coppie maschili e femminili in tabellone principale tra le migliori in Italia.

Dopo il successo dell’evento di giugno 2022, la prima storica tappa degli assoluti in provincia di Savona, Riviera Beach Volley è riuscita ad ottenere la riconferma con la Federazione Italia Pallavolo per il 2023. Si attendono tra i primi cento giocatori in Italia tra cui i campioni d’Italia Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati, con una grande tradizione proprio su Albissola Marina dove tra B12500 e Tappa degli assoluti 2022 mantengono saldo il loro primato da circa un decennio.

“Albissola Marina e il beach volley rappresentano un sodalizio storico fondamentale – ha dichiarato il consigliere con delega allo Sport Bobo Bragantini – soprattutto per un comune come il nostro che punta ad un turismo giovane e sostenibile tutto l’anno”.

Anche nel femminile attesi grandi nomi, da Alice Gradini e Federica Frasca, già vittoriose nel B12000 di Laigueglia svoltosi su 20 campi sempre a conduzione Riviera Beach Volley. Altri nomi importanti come Lantignotti, Dalmazzo, Bechis, Franzoni e Gili.

“Dopo i 1500 beachers portati a Laigueglia nel mese di aprile, tra cui il camp di allenamento più grande di Italia realizzato con 12 società di beach volley e un maggio che ci ha visti impegnati su Imperia con una tappa gold del campionato italiano per società – racconta entusiasta il presidente RBV Alessio Marri – confermare la tappa di Albissola è sintomo di continuità e continua crescita per noi e per uno sport che in Liguria serve anche a promuovere il nostro magnifico territorio”.

Proprio come su Borgo Parasio a Imperia, dove con telecamere e drone si sono girate immagini stupende legando il pallone Wilson a viste mozzafiato del Duomo, anche ad Albissola Marina il Riviera con una campagna di comunicazione improntata sul simbolico 17012, il codice postale simbolo di identità tra gli albissolesi, valorizzerà a partire da Villa Jorn, Villa Faraggiana e gli scorci di mare fino a Pozzo Garitta. “Ospitare per la seconda volta la seria A del beach volley ad Albissola è un grande orgoglio – spiega il sindaco Gianluca Nasuti – il turismo sportivo è la chiave ideale per aprire le porte del nostro splendido litorale anche ai giovani e alle famiglie”.

Quasi tutto pronto intanto nella spiaggia comunale fronte municipio in Piazza del Popolo dove un’arena centrale da 250 posti con torretta tv, per le riprese in diretta streaming che andranno sui canali Youtube federali, ospiterà le partite più importanti e spettacolari del magico weekend albissolese a cui gli appassionati (e non) sono naturalmente invitati.