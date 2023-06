Risorse idriche, Brunetto (Lega): “La Regione investa nel riutilizzo delle acque reflue affinate”

Liguria. “Nella contingenza della scarsità dell’acqua e anche per risparmiare risorse, ho depositato un documento in Regione dove chiedo che la Liguria inizi a orientarsi verso il riutilizzo delle acque reflue affinate. Nella nostra regione risulta infatti ancora molto elevata la quantità di acque reflue depurate che viene immessa in mare, perdendo così la possibilità di riutilizzare una risorsa preziosa, anche alla luce di possibili periodi prolungati di siccità”.

Lo dichiara Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e Presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale. Una presa di posizione in merito alla gestione del patrimonio idrico che si unisce ad altri interventi e richieste in merito già avanzate dalla stessa Regione Liguria nelle settimane scorse.

“Il riutilizzo di acque reflue affinate potrebbe fornire alla comunità la quantità d’acqua di cui ha bisogno da usare per irrigazione, attività ricreative e sportive, lavaggio di strade e cassonetti e uso industriale, a un costo inferiore rispetto a quello per il suo smaltimento”.

“Sarà inoltre l’occasione per mettere a regime un sistema che ci permetterà, in un’ottica che guarda al futuro, anche di preservare le falde acquifere per una corretta gestione della risorsa acqua. Con l’Ordine del giorno che ho depositato in Consiglio regionale ho chiesto di avviare ogni azione utile al riutilizzo delle acque reflue, di valutare la possibilità di predisporre un piano di investimenti per implementare le tecnologie e le infrastrutture necessarie per riutilizzarle, di portare la mia proposta in Conferenza Stato-Regioni per un confronto e per avviare un percorso a livello nazionale di incremento della percentuale di riutilizzo delle stesse” conclude.