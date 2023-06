Risolto in parte il guasto al sistema informatico di Asl2, ma rimangono criticità. Probabile ripristino in giornata

Savona. A causa del guasto al sistema informatico dell’Asl2 verificatosi mercoledì, mentre una parte dell’infrastruttura digitale è stata ripristinata, persistono alcune criticità che non è stato ancora possibile risolvere.

“Per questa ragione” comunica l’Azienda Sanitaria “si avvisa l’utenza che l’attesa al pronto soccorso, per i codici bianchi e verdi, potrebbe prolungarsi più del solito, e ASL2 coglie l’occasione per ringraziare gli operatori che stanno garantendo il servizio in condizioni di disagio”.

Un problema che riguarda il personale sanitario e l’accesso alle cartelle cliniche. Non ci sono disagi per le prenotazioni degli esami. Continua incessantemente il lavoro dei tecnici intervenuti da mercoledì mattina. Gli esperti si augurano di risolvere il problema entro oggi.