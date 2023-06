Rischio incendi, Mai (Lega): “Test con pannello informativo ad Albenga, il primo installato in Liguria”

Albenga. “Nell’ambito del progetto strategico MED-Star – ‘Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea’, che affronta la sfida di potenziare le capacità di previsione, prevenzione e soppressione degli incendi, ad Albenga, è stato installato il primo pannello informativo”.

L’annuncio arriva da Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

Infatti, il collegato progetto Med-PSS, aveva tra gli obiettivi quello di sviluppare azioni di comunicazione rivolte alla popolazione residente, ai turisti e agli operatori del settore – spiega il consigliere regionale -. Quello installato in via sperimentale, e unico in tutta la Liguria, è un pannello dotato di luci di differente colore, stile semaforo, dal verde, che indica basso pericolo, e via via a salire di intensità con il giallo (pericolo medio), l’arancione (pericolo elevato), il rosso (pericolo molto elevato), fino al bianco che informa circa il decreto di grave pericolosità di incendi”.

“Chiederò agli uffici regionali di spostare il pannello nella zona che avevo suggerito inizialmente, ossia via Paccini, dopo il ponte di Bastia, all’incrocio con la strada per Cenesi, perché lo ritengo molto più visibile”.

“Il MED STAR è un progetto che ho contribuito a far nascere quando ero assessore e avevo la delega specifica, e che in qualche modo continuo a seguire. Questo pannello aiuterà gli imprenditori agricoli, ma anche gli hobbisti, a capire quando sarà momento più adatto per eseguire abbruciamenti, sempre previa comunicazione, a Regione Liguria” conclude Mai.