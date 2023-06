Riqualificazione Palazzo Della Rovere: a inizio luglio la consegna dei lavori, meno di tre anni per concluderli

Savona. Sarà la prossima settimana la consegna dei lavori per la riqualificazione di Palazzo Della Rovere. I tempi per la realizzazione dell’intervento saranno stretti: entro marzo 2026 l’impresa dovrà aver concluso i lavori. Questa mattina gli assessori Ilaria Becco e Lionello Parodi hanno fatto un incontro e il sopralluogo con l’impresa incaricata (Impresa Edil Costruzioni Group Srl, specializzata in restauri) e Ire.

A inizio luglio, quindi, inizierà l’attività preliminare con i rilievi e le attività burocratiche. L’impresa si è impegnata a ridurre il più possibile l’area del cantiere lato Duomo. Durante gli anni del cantiere i cittadini saranno informati sull’andamento dei lavori con una comunicazione costante, anche con l’eventuale possibilità di fare visite guidate all’interno.

Il locale ‘info point’ lato duomo verrà lasciato a disposizione del Comune per tutta la durata dei lavori.

“Siamo felici di poter iniziare i lavori, sappiamo che i tempi da rispettare sono molto stretti. L’impresa ha dimostrato disponibilità”, ha commentato l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco.

A inizio maggio era stato firmato l’accordo per altri 5 milioni dal ministero della cultura. Con queste risorse aggiuntive, Palazzo della Rovere gode di tre linee di finanziamento: 13,6 milioni dal PNRR, 2 milioni 360mila dal Fondo Strategico della Regione.

Il progetto esecutivo e l’esito del percorso partecipativo “FronteSpazio” che ha coinvolto 400 savonesi, sono stati presentati a fine marzo: Palazzo Santa Chiara diventerà “il polo culturale della città”: un “salotto urbano” a piano terra e un cortile alberato, una grande scalinata collegherà i livelli superiori nei quali troveranno posto la nuova biblioteca, laboratori, un centro di aggregazione, uno spazio lettura nella sala udienze dell’ex tribunale e un orto botanico sulla terrazza.