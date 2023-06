Riqualificazione della “piramide” sulla passeggiata: ad Albisola performance live degli urban artist 750 ML e Erics One

Albissola Superiore. Dopo il murale “Il ceramista” che raffigura Giovanni Poggi a Ellera, l’artista 750 ML torna ad Albisola Superiore, questa volta sulla passeggiata Eugenio Montale per realizzare, insieme a Erics One, un’intervento artistico di riqualificazione.

“I due urban artist di fama internazionale in questi giorni e fino al 4 giugno stanno dando un nuovo aspetto alla struttura piramidale in cemento armato che non appariva proprio al meglio – spiega l’assessore alla cultura Simona Poggi -. Per questo abbiamo deciso di affidare la costruzione, a pochi passi dal mare, al loro intervento che ha l’obiettivo di valorizzare questa parte di passeggiata, armonizzandola con il nostro paesaggio”.

“L’opera d’arte prenderà il nome di Urban Pyramid e rappresenta un omaggio ai cromatismi delle tradizionali ceramiche albisolesi – illustra Francesco Caputo, il curatore -. Vuole essere una celebrazione dello stretto legame storico e spirituale fra la città e il proprio mare”.

“Nella parte interna della struttura l’artista 750 ML sta realizzando una megattera e il suo cucciolo, che, oltre simboleggiare il mare, rimanda alla vita stessa. I visitatori, guardando i soggetti marini dal basso, avranno l‘impressione di trovarsi sott’acqua e di guardare verso il cielo. Un’esperienza suggestiva e immersiva” aggiunge.

L'artista 750 ML al lavoro

“All’esterno – prosegue Caputo -, Erics One adotta uno stile diverso, chiamato street cubism che trae ispirazione dal cubismo, dai cartoni animati e dall’arte di Matisse. I colori, sempre sul bianco, blu e azzurro a spray richiamano quelli della tradizione albisolese oltre che del mare. Interno ed esterno, creando un tutt’uno armonioso, rappresentano così un tentativo di incontro tra tradizione del territorio e avanguardia“.

Inserita nella cornice del Festival della Maiolica, l’art experience sarà visibile live fino a domenica 4 giugno, quando l’intervento sarà concluso. Durante il work in progress il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in una forma evoluta di Urban Art e di poter assistere alla messa in atto di tecniche artistiche complesse e sorprendenti, seguendo giorno dopo giorno l’evoluzione dell’opera.

La megattera interna

Il cantiere stesso costituisce uno spettacolo di grande impatto: gli artisti Erics One e 750 ML lavorano infatti su un trabattello ad altezza considerevole, in piedi ma anche sdraiati, secondo un’ispirazione che ricorda Michelangelo alla Sistina. Durante l’evento, in prossimità della struttura, è presente il curatore e direttore progettuale Francesco Caputo, che dialoga con il pubblico e offre il proprio supporto critico. “Fuori Maiolica” è così un’art experience unica nel proprio genere, che trasforma Albisola in un vero e proprio laboratorio creativo.

A margine dell’art experience, si terrà anche l’Urban Art Workshop, corso avanzato di tecnica pittorica applicata su superfici di grandi dimensioni promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore e tenuto dagli urban artist Erics One e 750 ML. Il corso, che si svolgerà il 6 giugno presso il vecchio cinema di Ellera (ex oratorio di San Lorenzo), mira a fornire una preparazione di taglio professionale agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.