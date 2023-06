Riparato il sistema informatico di Asl2, era in tilt da mercoledì

Savona. Tutto rientrato. Problema risolto. Come anticipato questa mattina e dopo due interi giorni di lavoro per i tecnici, è stato ripristinato il guasto al sistema operativo informatico dell’Asl2 che aveva causato pesanti disagi al personale sanitario per quanto riguardava soprattutto l’accesso alle cartelle cliniche.

“Il problema informatico è stato risolto, i sistemi sono tutti in via di ripristino” riferisce a Ivg.it l’Azienda Sanitaria che aggiunge “quello del Pronto Soccorso e quello dei medici di medicina generale sono già operativi”.

Un lungo lavoro per ripristinare il sistema che ha impegnato gli addetti ai lavori anche di notte.