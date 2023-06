Rimossi i cantieri a Capo Noli, sull’Aurelia ripristino della viabilità

Noli. Una buona notizia per la viabilità del ponente savonese in questa estate 2023: oggi, infatti, i cantieri su Capo Noli e nella galleria Paramassi sulla via Aurelia sono stati rimossi e, dalle 16.30 la circolazione viaria è tornata alla normalità in entrambi i sensi di marcia, senza alcuna regolazione semaforica.

I lavori da parte di Anas su due tratti avevano provocato non pochi disagi agli automobilisti, considerando anche la complessiva situazione della mobilità per alcune criticità ancora presenti sulle tratte autostradali. Così dopo i mesi invernali e primaverili, completate le ultime verifiche di carattere tecnico, via libera alla rimozione di ogni regolazione al transito di mezzi e veicoli.

Code e rallentamenti, purtroppo, non sono certo mancati a seguito delle installazioni semaforiche per una viabilità a senso unico alternato.

La fine degli interventi di messa in sicurezza stradale, che hanno interessato il problematico versante che da Finale Ligure arriva a Noli, era stata invocata dal mondo economico savonese e dagli stessi operatori turistici, che ora, in piena stagione, potranno contare su una viabilità ripristinata e pronta maggiormente per i flussi turistici.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle amministrazioni comunali direttamente interessate, ovvero Finale Ligure e Noli, che vedranno libere le vie di accesso con una strada rimessa in sicurezza, anche con la nuova illuminazione in galleria.

Infine, ma solo in notturna, saranno eseguiti, a completamento dei lavori, un ulteriore ritocco agli asfalti per ottimizzare il restyling previsto dalla progettazione esecutiva.