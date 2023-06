Rigassificatore, Rixi: “Non verrà collocato in zone in cui creerà problemi, ma la scelta è del Ministero”

Liguria. Edoardo Rixi, sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’Italia, a margine della conferenza stampa Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” tenuta nell’ambito degli eventi di The Ocean Race a Genova, interviene sul “caldo” tema del rigassificatore: “Il tema del rigassificatore al momento non è un tema all’ordine del giorno. È evidente che le scelte saranno fatte dal Ministero dell’Ambiente, in un’ottica di salvaguardia del territorio, quindi non verrà collocato in zone in cui creerà problemi” afferma.

di “unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella Regione Liguria” – come recita il decreto – tutti si chiedono quale sarà la collocazione. Da quando Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, è stato nominato commissario straordinario di governo da allacciare alla rete di trasporto esistente nella Regione Liguria” – come recita il decreto – tutti si chiedono quale sarà la collocazione. Toti ha parlato genericamente di Mar Ligure Occidentale, il che significa in buona sostanza Genova, Savona o Vado Ligure, passando in rassegna i porti governati dall’Autorità portuale che ha sede a Palazzo San Giorgio. ipotesi che il rigassificatore potesse essere realizzato a Vado Ligure, ma Porto Petroli, a Multedo, dove ci sono già una banchina e quattro pontili. Ipotesi che ha sollevato non poche polemiche soprattutto da parte di comitati locali e politici di minoranza, contrari all’installazione dell’impianto. Nei giorni scorsi sono circolate primache il rigassificatore potesse essere realizzato a Vado Ligure, ma la sindaca della città, Monica Giuliano, ha smentito . E poi come riportato dal Secolo XIX, ora è spuntata anche l’ipotesi genovese diIpotesi che ha sollevato non poche polemiche soprattutto da parte di comitati locali e politici di minoranza,o.

Ma come prosegue Rixi: “D’altra parte se vogliamo andare avanti con la decarbonizzazione dobbiamo anche far ricorso a un sistema che consente di utilizzare altri tipi di di propellenti e carburanti. Questo vuol dire che dovremmo cambiare il modo di avere i rapporti che abbiamo oggi per esempio con Porto Petroli che probabilmente verrà dismesso nel tempo”.

Poi conclude: “Che il rigassificatore verrà in Liguria o da un’altra parte, questo dipenderà esclusivamente da esigenze di carattere nazionale e ambientale e non da movimenti di protesta locali. Io credo che bisogna aver rispetto di tutti, ma bisogna anche dire che le scelte vanno prese altrimenti questo Paese, avanti così, non andrà da nessuna parte“.