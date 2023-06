Rifondazione, Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi nuovi segretari regionali

Liguria. Ieri sera durante il comitato politico regionale di Rifondazione sono stati eletti Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi come nuovi co – segretari regionali di Rifondazione Comunista.

“Fra i primi impegni del Partito la mobilitazione per la pace e contro la guerra in Ucraina e la scelta belligerante del nostro Paese, la campagna per un salario minimo di 10 euro l’ora, la difesa della sanita’ pubblica sempre piu’ sotto attacco della Giunta Toti e la convergenza dei movimenti e delle lotte, per lo sviluppo del conflitto sul terreno sindacale e sociale”, hanno commentato.

“Oggi come partito saremmo in piazza per non dimenticare il 30 giugno 1960 data importante per la citta’ di Genova, e per l’intero paese, che 63 anni fa vide un imponente manifestazione contro la decisione di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l’allora teatro Margherita di via XX Settembre”, hanno concluso.