Ricercato per violenza sessuale in Gran Bretagna, soggiornava in un albergo a Savona: 37enne arrestato

Savona. Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata al rintraccio delle persone ricercate, intensificata dal Questore di Savona, i poliziotti della squadra mobile, nel capoluogo, hanno arrestato un trentasettenne, di origine romena, in esecuzione di un ordine di arresto emesso dalle autorità del Regno Unito.

L’uomo risulta condannato ad una pena di dieci anni di reclusione, per violenza sessuale consumata in Gran Bretagna, nei confronti di una escort.

Il ricercato, è stato individuato in un albergo di Savona e dopo gli accertamenti, stante il pericolo di fuga, condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, ai fini del procedimento per l’estradizione.