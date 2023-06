Ricerca sui tumori del colon e al seno, a due giovani oncologi liguri il prestigioso Merit Award

Liguria. Due giovani oncologi liguri, dell’ospedale San Martino di Genova, Annalice Gandini e Davide Soldato, hanno ricevuto il prestigioso Merit Award in occasione del congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) a Chicago, il più importante evento del settore che richiama circa 50mila oncologi da tutto il mondo.

Si tratta di un’attestazione che Conquer Cancer – la Fondazione di Asco – assegna a livello mondiale alle ricerche più promettenti condotte da giovani specializzandi e neo-specialisti di età inferiore a 40 anni. Insieme a loro altri sette ricercatori italiani. Ognuno ha ricevuto un premio di mille dollari oltre all’iscrizione gratuita all’Asco e alla possibilità di presentare i propri lavori durante il meeting.

Iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione di oncologia, Annalice Gandini, 26 anni, ha scelto di concentrarsi sui tumori del colon retto, realizzando uno studio orientato alla ricerca di possibili strategie per rendere l’immunoterapia efficace anche in quei pazienti che non ne traggono giovamento a causa delle caratteristiche molecolari del loro tumore o perché sviluppano resistenza.

La qualità di vita delle pazienti con tumore al seno è invece al centro del progetto di Davide Soldato, 31 anni, neo-specialista da gennaio 2023 e attualmente dottorando presso il Gustave Roussy di Parigi, il cui studio si è concentrato sul modo in cui il sovrappeso e l’obesità potrebbero incidere sul rischio di tossicità legato ai trattamenti, come quello cardiovascolare e di sviluppo del diabete. Effetti che possono ridurre la sopravvivenza nel lungo periodo.

“Lo studio ha arruolato tra il 2019 e il 2021 pazienti con tumori del colon metastatici con instabilità dei microsatelliti – spiega Annalice Gandini -. Si è visto che circa il 30% non risponde all’immunoterapia, come se avessero una resistenza primaria, e tra chi risponde un ulteriore 30% sviluppa una resistenza secondaria e va in progressione. Un obiettivo della ricerca era trovare strategie per superare questa resistenza e sviluppare l’immunoterapia in tutti i pazienti. Una delle strategie è l’associazione della radioterapia, somministrata in grado variabile, che sembra determinare il rilascio neoantigene a livello sistemico, quindi non solo sulla lesione trattata ma anche sulle metastasi. Alcuni dati relativi al melanoma e al tumore del polmone sembrano più promettenti, mentre per quanto riguarda il tumore del colon in letteratura avevamo solo dati preclinici su trial di laboratorio che sembravano essere molto promettenti e alcuni case report in cui combinazione aveva funzionato. Abbiamo cercato di valutare questa associazione su scala più ampia, coinvolgendo 14 pazienti non selezionati secondo la linea di trattamento, per cercare di vedere se ci fosse un segnale efficacia maggiore. Facendo un paragone indiretto, i risultati sembrano sovrapponibili all’immunoterapia da sola, quindi non sembra che la combinazione con la radioterapia possa aumentare l’efficacia del trattamento immunoterapico“.

“Lo studio che abbiamo condotto – racconta Davide Soldato – si occupa di pazienti con tumore della mammella che hanno completato il trattamento iniziale, quindi chirurgia, chemioterapia ed eventuale trattamento ormonale adiuvante. Questa fase post trattamento viene normalmente indicata come survivorship. Uno degli aspetti molto importanti è valutare non solo gli aspetti relativi alla patologia tumorale trattata, ma anche quelli relativi agli stili di vita, attività fisica e mantenimento di un peso normale. Per il tumore della mammella studi precedenti che avevano dimostrato che avere un peso più elevato, quindi essere sovrappeso o obesi al momento della diagnosi, fosse associato a risultati in termini di recidive peggiori rispetto a pazienti normopeso. Noi abbiamo unito i database di cinque studi clinici randomizzati condotti in Italia su più di 7mila pazienti da una rete cooperativa di centri per valutare quale è il ruolo prognostico di essere sovrappeso o obese al momento diagnosi”. Il risultato? “Essere sovrappeso o obese nel momento della diagnosi si associa a un maggior rischio mortalità, ma questo rischio non sembra essere legato alla neoplasia mammaria. Non abbiamo trovato quindi un aumentato rischio recidive o di morire per effetto del tumore alla mammella. Questo è importante perché ci permette di definire meglio il ruolo del controllo del peso, dell’attività fisica e degli stili di vita salutari nell’ambito della fase di survivorship e allo stesso tempo dà informazioni sui potenziali effetti di una perdita di peso, anche se non era l’obiettivo dello studio”.

I due giovani oncologi sono rientrati da poco dal soggiorno negli Stati Uniti e l’emozione è ancora viva. “È stata un’esperienza veramente straordinaria, quando ho iniziato il percorso di specializzazione non mi sarei mai immaginato di avere questo tipo di riconoscimento – confessa Soldati -. Aver utilizzato ampi studi è la prova che c’è la possibilità di fare ricerca di alto livello che venga riconosciuta a livello internazionale. Una doppia soddisfazione, da un lato quella personale, dall’altra l’orgoglio di essere riusciti a portare a congresso così importante un lavoro che viene da tanti anni di ricerca clinica di ricerca in Italia”. E poi, ricorda Gandini, “il congresso di Asco è il più ricco di novità scientifiche e dà possibilità di conoscere persone di spicco e scambiare idea su progetti e lavori“.

Davide Soldato proseguirà ora il suo dottorato a Parigi, ma non si definisce un cervello in fuga: “Nonostante abbia fatto questa scelta sono fermamente convinto del fatto che ci siano tutte le possibilità di fare ricerca alto livello e contribuire anche in ambito oncologico in Italia. Senza ombra di dubbio ci sono meccanismi e agevolazioni nel fare ricerca all’estero rispetto, ma non è obbligatorio”. Per Annalice Gandini la scelta è ancora lontana: “Un’esperienza all’estero credo sia formativa perché permette di vedere realtà diverso, per il futuro si vedrà”.