Riapertura per i due punti vendita Crai di Ceriale e Albenga

A giugno hanno riaperto, dopo un’attenta ristrutturazione, due punti vendita Codè Crai Ovest in provincia di Savona, ad Albenga e Ceriale.

Codè Crai Ovest, cooperativa della Grande Distribuzione Organizzata attiva nel Nord Ovest d’Italia con più di 300 punti vendita sparsi tra Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, consolida così la sua presenza in Liguria e nel savonese.

“Codè Crai Ovest ha costruito negli anni un forte legame con suoi territori di riferimento, facendo diventare i propri supermercati veri e propri negozi di prossimità, sempre più vicini alle esigenze delle persone”.

“Attenzione al consumatore, ai soci, alla qualità e alla territorialità dei prodotti, sono i cardini attorno a cui ruota la filosofia della cooperativa che si rispecchia anche nei punti vendita di Albenga (in Via Dalmazia 68) e Ceriale (Via Aurelia 202)” affermano dalla cooperativa.

Reparto secco, banco gastronomia, armadio surgelati, ortofrutta e panetteria sono alcuni dei maggiori servizi offerti dai due supermercati, che vantano un’accurata selezione di prodotti del territorio: “Una risorsa per i cittadini che abitano i paesi della provincia di Savona ma anche per i turisti che, soprattutto in estate, soggiornano in Liguria” concludono dalla Codè Crai ovest.