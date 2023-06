Restyling teatro Chiabrera, nuovo stop della Soprintendenza: modifiche al progetto e aumentano i costi

Savona. Nuovo stop della Soprintendenza per i lavori nel teatro Chiabrera a Savona. Le variazioni al progetto comporteranno un aumento dei costi. “Gli uffici stanno lavorando alle modifiche – ha spiegago l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi -, ancora non sappiamo a quanto ammonterà“.

La Soprintendenza chiede di tutelare e conservare alcuni dipinti e decorazioni. Per quanto riguarda la piazza, i lavori hanno subito una battuta d’arresto in attesa della consegna di alcuni pezzi. Questa mattina il posizionamento dei tubi per la fontana. Pochi mesi alla conclusione dei lavori nella parte esterna: “Dovrebbero finire a settembre”, ha detto Parodi.

I lavori sono finanziati con il fondo strategico regionale per un ammontare di un milione e 840 mila euro.

Il progetto era stato approvato dalla giunta Caprioglio, poi l’iter si era fermato a causa della pandemia e i lavori sono iniziati lo scorso anno. I lavori prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, opere di adeguamento antincendio degli spazi di servizio, nuovo ascensore esterno, riqualificazione degli spazi del ridotto e l’apertura del bar sulla piazza. Per quanto riguarda piazza Diaz è prevista la ripavimentazione della salita verso il teatro, una fontana sul lato sinistro e aiuole sul lato destro con l’idea di valorizzare i due filari di alberi laterali, spostamento dell’edicola dall’altro lato.