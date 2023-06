Crea Sanità, il Pd: “Alisa e giunta festeggiano bocciatura come una promozione”. Lista Toti: “Sanità ligure migliora e i Dem si lamentano”

Liguria. “La giunta regionale e Alisa pur di nascondere il fallimento del sistema sanitario ligure festeggiano le bocciature come se fossero promozioni. Il rapporto Crea Sanità sulle Performance regionali colloca la Liguria tra le sette regioni rimandate che raggiungono livelli di performance tra il 37% e il 40 % mentre le Regioni promosse hanno raggiunto livelli tra il 47% e il 50%. Un risultato tutt’altro che da festeggiare, soprattutto considerato che siamo sempre il fanalino di coda delle Regioni del Nord Ovest, tutte promosse”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi.

“Sorprendono quindi i toni trionfalistici dell’assessore Gratarola e del direttore di Alisa Ansaldi, che pur di non riconoscere il fallimento gioiscono di un risultato mediocre. La Liguria risulta bocciata sotto l’aspetto delle innovazioni, per quanto riguarda la quota di interventi mininvasivi e sul tasso di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico; bocciata anche per l’assistenza domiciliare alle persone disabili e anziane e per la spesa sanitaria pubblica pro capite; oltre che per l’incidenza dei consumi sanitari sui consumi totali. In pratica siamo una regione che investe poco in sanità e in innovazione, dove curarsi costa più che nelle regioni virtuose e dove le persone non autosufficienti non hanno adeguata assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari”.

“Un quadro per il quale ci sembra che ci sia poco di cui gioire e dove anche le voci in cui il valore è migliore della media nazionale, registra comunque una flessione al ribasso rispetto al 2019. C’è poco da festeggiare e molto da lavorare”, conclude Garibaldi.

La replica della Lista Toti: “La Liguria è esattamente sul ‘punto di confine’ tra le Regioni virtuose e quelle in fascia intermedia. L’indicatore di valutazione di 0.43 assegnato alla Liguria è proprio quello che separa le due categorie. Il report di Crea Sanità che prende in esame specifici settori della Sanità, quali appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico-finanziaria, innovazione, colloca quindi la nostra Regione al nono posto, a cavallo tra quelle migliori e più performanti d’Italia e quelle appena sotto”.

“Non solo. Soprattutto è molto importante notare come questa analisi segnali che la Liguria stia concretamente migliorando le prestazioni proprio in quegli ambiti nei quali il sistema sanitario regionale è ancora al di sotto degli standard previsti. Un trend costante al miglioramento che conferma l’impegno e il risultato ottenuto che comporta un recupero delle posizioni”.

“Per questo non si capisce come possa il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, parlare di “bocciatura” della Liguria e cosa abbia da criticare. Se il sistema sanitario ligure si sta avvicinando al top migliorando i parametri ancora da correggere, non dev’essere difficile capire come ciò significhi che la situazione ereditata dalle amministrazioni di centrosinistra fosse inevitabilmente assai peggiore. Ma intanto hanno la faccia di criticare chi sta riportando la Liguria al pari delle migliori Regioni italiane”.