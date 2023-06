Quiliano, mercoledì 7 e sabato 10 giugno il ritiro degli ingombranti

Quiliano. Mercoledì 7 e domenica 10 giugno verrà effettuata la raccolta dei rifiuti ingombranti rispettivamente a Quiliano e Cadibona (frazione quilianese).

I prossimi appuntamenti a Quiliano in Piazza Costituzione (parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport) nella fascia oraria dalle 8 alle 12 saranno: mercoledì 7 giugno; mercoledì 5 luglio; mercoledì 9 agosto; mercoledì 6 settembre; mercoledì 4 ottobre; mercoledì 8 novembre; mercoledì 6 dicembre.

Il servizio è riservato ai residenti di Quiliano che dovranno portare con sé il documento di identità.

Per la frazione di Cadibona, il servizio di raccolta ingombranti verrà effettuato: in piazza Pollero, nella fascia oraria dalle 8 alle 12, sabato 10 giugno 2023 e sabato 9 dicembre; in località Torre, sempre nella fascia oraria dalle 8 alle 12, il giorno sabato 9 settembre.

Il servizio è riservato alle utenze domestiche di Cadibona; per conferire occorre essere muniti di documento d’identità.

Infine, per la frazione di Montagna e Mulini, il servizio di raccolta degli ingombranti verrà svolto, nella fascia oraria 8-12 presso il bivio di Montagna/Roviasca nel giorno sabato 14 ottobre.

Il servizio è riservato alle utenze domestiche di Roviasca, Montagna e Molini; per conferire occorre essere muniti di documento d’identità. Per chi non disponesse di un mezzo per trasportare gli ingombranti sono previsti i punti di raccolta in piazza Veirasca (Montagna) e in via Cavassuti dopo l’incrocio con via Mele (Roviasca) con ritiro dalle 8 alle 11.30.

Per essere sempre aggiornati in merito alle date in cui si terrà la raccolta degli ingombranti a Quiliano è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it, oppure il sito SAT.