Quiliano e il comune sloveno di Ajdovscina rinnovano la loro amicizia nata nel 1974

Quiliano. Martedì 6 giugno una delegazione della Città di Quiliano si è recata in visita ad Ajdovscina, comune sloveno vicino al confine italiano. I rapporti con il Comune di Ajdovscina risalgono agli anni ’70, ufficialmente gemellati nel 1974.

Un primo contatto fra le due amministrazioni era avvenuto a marzo 2023, quando i rappresentanti di Ajdovscina, tra cui il sindaco Tadej Beočanin, erano venuti in visita a Quiliano.

E così Quiliano ha ricambiato il piacere di incontrarsi con gli amici sloveni.

Durante i due giorni di incontro (6 e 7 giugno), l’amministrazione quilianese ha conosciuto le attrazioni turistiche e le aree di attività, sia economiche che amministrative, del Comune sloveno.

Inoltre, durante l’incontro di lavoro, sono stati stabiliti piani concreti per un’ulteriore rinnovamento dell’amicizia, in particolare attraverso la cooperazione in progetti europei comuni, che daranno un grande contributo a tutti i cittadini attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche, in particolare nei settori giovanile e sociale.

Tuttora esiste ad Ajdovščina una via intitolata a Quiliano, come pure anche a Quiliano c’è la via Ajdovščina.

“Sono certo che ricostruire i rapporti con il Comune di Ajdovscina porterà grandi soddisfazioni e ottimi risultati, inoltre riporterà alla mente quei piacevoli ricordi alle generazioni, come la mia, che hanno beneficiati degli scambi di ragazzi del passato fra i due paesi”, spiega il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

Difatti, la Città di Quiliano, tra le altre cose, ha portato con sé per la visita ad Ajdovscina i “vecchi album di ricordi” in cui sono presenti foto degli incontri negli anni ’70 e ’80 fra i due Comuni che avevano portato allora un valore concreto al gemellaggio.