“Pronto soccorso in codice rosso”, il 18 luglio a Savona la mobilitazione regionale di Cgil per la sanità pubblica

Savona. La Cgil in Liguria si mobilità a difesa della sanità pubblica e lo fa promuovendo una manifestazione di portata regionale che arriverà a Savona il 18 luglio e che si intitola “Pronto soccorso in codice rosso”.

“Sanità pubblica se non la curi non ti cura” è lo slogan della mobilitazione regionale a sostegno della sanità pubblica. La prima manifestazione si terrà a Genova giovedì 15 giugno a partire dalle ore 10 davanti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Le manifestazioni territoriali, che si terranno a La Spezia il 4 luglio, l’11 luglio a Imperia il 18 luglio a Savona, hanno per oggetto “i gravi disagi subiti da cittadini e operatori nei pronto soccorso liguri: attese estenuanti per i pazienti, picchi di affluenza ingestibili che mettono in difficoltà gli operatori, situazioni di esasperazione che spesso sfociano in vere e proprie aggressioni verbali e fisiche nei confronti dei sanitari solo sono alcune delle criticità vissute nei pronto soccorso della Liguria”.

“Pretendiamo risposte dalla Regione Liguria – dicono i rappresentanti savonesi di Cgil – il ripristino di attività e servizi fondamentali per il territorio savonese punto di primo intervento H24 a Cairo Montenotte e Albenga, il punto nascita di Pietra Ligure e il rafforzamento dei servizi territoriali socio sanitari”.