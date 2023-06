Promozione, Pontelungo. Sfinjari c’è: “Punto alla doppia cifra”

Albenga. “L’Asd Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo per la riconferma con Ernand Sfinjari. Protagonista assoluto con le sue 33 reti tra campionato e coppa, ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dei due prestigiosi obiettivi. La Società gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”.

Probabilmente il comunicato più atteso dall’ambiente granata in vista di un campionato di Promozione che si preannuncia veramente intrigante. Taggia, Cairese ed Imperia hanno provato ad aggiudicarsi le prestazioni sportive di uno degli attaccanti più prolifici della zona, ma alla fine bomber Sfinjari giocherà ad Albenga per la quarta stagione consecutiva.

“Decisione giusta dopo la vittoria di una coppa e di un campionato – spiega direttamente l’attaccante -. Ammetto che per un momento ho sentito il bisogno di cambiare aria, ma con il tempo ho capito che dovevo rimanere al Pontelungo anche per una maggiore comodità a livello lavorativo“.

Il sodalizio ingauno è uno dei più attivi sul mercato, un chiaro segnale di ambizione. A confermarlo è lo stesso Sfinjari: “Il presidente Neri mi ha detto che c’è la volontà di allestire una squadra di livello. Secondo me il vantaggio che avremo sarà quello di non giocare sotto pressione, a differenza della scorsa stagione dove sapevamo di dover vincere per forza e ogni partita era una finale. Saremo sicuramente più leggeri a livello mentale“.

“Mi sento molto più sicuro di me stesso e di quello che posso dare – dichiara riflettendo sugli ulteriori miglioramenti notati durante l’anno -. Magari servirebbe ancora cambiare qualcosa caratterialmente ma sono contento di quello che ho fatto. Non potevo chiedere di meglio neppure dallo spogliatoio: dopo l’ufficialità della riconferma mi hanno scritto subito tutti quanti e questo mi fa veramente piacere. Volevo spendere due parole anche per Pietro Daddi, uno degli attaccanti migliori della Liguria. Lo stimo molto sia come calciatore sia come persona. Smetterà? Potrebbe essere, proveremo a fargli cambiare idea!”

La prima volta di Ernand Sfinjari in Promozione è stata al Ceriale, così com’è stata la sua ultima. Era il 2019 e ne sono passati sia di anni sia di reti messi a segno. “Ero un giocatore diverso, più inesperto, ma posso assicurare che anche quella mia versione poteva dare ancora di più. Ora mi piacerebbe posizionarmi almeno a metà classifica con il Pontelungo e, a livello personale, sono sempre dell’idea che più gol faccio più sono contento. Certo è che andare in doppia cifra in Promozione possa essere già un bel traguardo”.