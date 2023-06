Progetto “Transform your school library”: la biblioteca Colibrì riceve gratuitamente 64 libri in lingua inglese

Carcare-Altare. La biblioteca Colibrì riceve gratuitamente 64 libri in lingua inglese (valore complessivo dei tomi circa 700 euro).

Questo grazie ad una iniziativa che hanno realizzato i genitori dei plessi di Altare e Carcare in collaborazione con Sara’s Bookshop ed in partnership with Usborne.

La casa editrice Usborne Publishing, attraverso il progetto “Transform your school library”, permette infatti alla scuola di ricevere libri gratuiti.

Come? I genitori possono acquistare uno o più libri da portare a casa per i propri bimbi e fino al 60% del valore delle vendite va in libri gratuiti per la scuola, a scelta di quest’ultima, su tutto il catalogo della casa editrice.