Progetto AlbiAbilia, ad Albisola tutti in pista con le carrozzine: “Così tutti hanno le stesse possibilità”

Albisola Superiore. Favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare l’atletica leggera. È questa la missione del progetto AlbiAbilia, che vede come capofila la cooperativa sociale Arcimedia. Il progetto, rivolto a persone con disabilità e migranti, ha preso il via solo lo scorso anno a causa della pandemia da Covid e oggi vede un altro step importante, con l’arrivo di nuove carrozzine sportive.

Le attrezzature sono state presentate questa mattina presso l’impianto “G. Fazzina” di Albisola Superiore, sede del progetto. Qui infatti i ragazzi si riuniscono per fare sport insieme ai tecnici dell’Asd Alba Docilia, che si sono formati attraverso corsi specifici per ottenere l’abilitazione all’insegnamento delle discipline paralimpiche. E qui oggi persone con disabilità e normodotate hanno provato a correre in pista con le nuove carrozzine: “Quando siamo sulla carrozzina siamo tutti uguali, con le stesse difficoltà e opportunità. La carrozzina pialla ogni differenza”, ha sottolineato a IVG Giovanni Durante, presidente Arcimedia.

Il principio del progetto, infatti, è di “creare a tutti l’opportunità di fare sport, indipendente dalle proprie abilità. Ci rivolgiamo a tutti, anche a coloro che vogliono approcciarsi anche per la prima volta allo sport, tutte le attività sono gratuite e vengono seguite da tecnici estremante qualificati -spiega il presidente di Arcimedia – Sul nostro sito è possibile trovare tutte le informazioni, i contatti e gli orari dei corsi, siamo a disposizione dei singoli, delle famiglie e delle associazioni che possono contattarci per trovare la soluzione migliore per ognuno”.

Diverse sono le attività proposte: “dalla corsa ai lanci e tutte vengono svolte in un luogo sicuro e protetto quale è la pista, un aspetto molto importante”, evidenzia Durante.

Oltre a Arcimedia e l’Asd Alba Docilia, fanno parte della rete di associazioni che si occupano del progetto anche AIAS Onlus, CSV Polis, Bandiera Lilla, Emmedi Società Cooperativa Sociale e il Comune di Albisola Superiore. Il progetto, che gode del patrocinio del Comitato Coni di Savona, è stato finanziato da Fondo Sociale Europeo e da Regione Liguria.

In particolare, il progetto è rivolto a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e ai migranti con l’obiettivo di avvicinarli alle attività sportive, in particolare alle discipline dell’atletica leggera con l’abbattimento di ogni barriera e preparare alcuni di loro a partecipare a gare paralimpiche.