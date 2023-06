Processo TP, l’avvocato di Uniti per la Salute: “Comuni e Regione non costituiti parte civile, scarso interesse per i residenti”

Savona. “In questo processo non ci sono come parti civili Comuni e Regione. Effettivamente non hanno mai manifestato un particolinteresse per la popolazione residente esposta agli effetti tossici della centrale. In tutti gli altri processi per disastro ai quali ho partecipato sono sempre stati presenti gli enti locali”. Lo ha detto l’avvocato Matteo Ceruti questa mattina nell’aula magna del Tribunale di Savona durante la presentazione delle conclusioni degli avvocati delle parti civili nell’ambito dell’inchiesta di Tirreno Power.

E’ arrivato al rush finale il processo che ha preso il via il 31 gennaio 2019. Sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario ventisei persone tra manager ed ex manager di Tirreno Power. Ieri la requisitoria del pubblico ministero Elisa Milocco che ha chiesto tre anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei 24 imputati ad esclusione di Jacques Hugé, per il quale è stata chiesta l’assoluzione e di un altro degli imputati che nel frattempo è deceduto. Nel mirino della procura l’atteggiamento dell’azienda, i mancati investimenti di Tirreno Power per limitare l’inquinamento (la mancata copertura del carbonile), la distribuzione di 428 milioni di euro di utili tra i soci dell’azienda tra il 2004 e il 2009, il posizionamento del sistema di monitoraggio delle emissioni sui camini della centrale.

Circa 50 cittadini (residenti nella “zona di ricaduta”) sono stati ammessi come parte civile, oltre a il Ministero della Salute e dell’Ambiente, Accademia Kronos, il Codacons, Cittadinanza Attiva, Adoc, Articolo 32, oltre alle sei associazioni ambientaliste, Greenpeace, Medicina Democratica, Legambiente, Uniti per la salute, Wwf e Anpana.

Secondo la procura, i fumi emessi dai gruppi a carbone avrebbero causato un aumento dell’inquinamento nonché della mortalità dei residenti. A supporto di questa tesi negli anni sono stati presentati diversi studi legati alla crescita dei licheni (ambientale) che alla difusione dei tumori e malattie legate all’apparato respiratorio (sanitario). Sotto accusa anche la mancata installazione da parte dell’azienda di centraline a camino che permettessero di monitorare in modo più efficace la composizione di quei fumi e il rispetto dei valori previsti dalla legge.

L’avvocato Matteo Ceruti, rapresentante dell’associazione di cittadini Uniti per la Salute, costituita nel 2007, porta l’esempio di porto Tolle e ricorda che gli “studi epidemiologici sono stati fatti con un osservazione diretta sulla popolazione. Dietro all’eccesso di mortalità misurato nel caso concreto da studio epidemiologico vittime in carne ed ossa che non sarebbero morte se non fossero state esposte alle emissioni della centrale. La produzione è stata portata avanti nonostante l’inefficienza delle, unico scopo era la massimizzazione del profitto societario e la distribuzione degli utili ai soci”.

Ceruti prosegue riportando i dati: “Nelle aree di maggiore esposizione di inquinanti eccessi di mortalità del +49%. Eccessi di mortalità altissimi, in particolare per le patologie respiratorie. Una tela di penelope di autorizzazioni che ha consentito il funzionamento della centrale a carbone con valori lontani dalle migliori tecnologie. La società aveva garantito di costruire il VL6 anche dopo aver abbandonato l’idea di fare il progetto. Sono stati inviati alle autorità dati sulle emissioni evidentemente non corretti. Il piano che prevedeva l’adeguamento alle emissioni è stato presentato solo dopo il sequestro”.

Gli avvocati delle parti civili chiedono una provvisionale immediatamente esecutiva di 50mila euro.