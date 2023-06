Processo TP, l’avvocato di Tirreno Power Paola Severino: “Emissioni entro i limiti di legge, questo basta per escludere la colpa”

Savona. “Anche i pubblici ministeri hanno ammesso che le emissioni prodotte dalla centrale sono sempre state conformi ai limiti imposti dalla legge. Già questo basterebbe per escludere la colpa“. Lo ha detto l’avvocato di Tirreno Power Paola Severino questa mattina in aula nell’ambito del processo Tirreno Power, iniziato il 31 gennaio 2019, che vede rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario venticinque persone tra manager ed ex manager di Tirreno Power.

Secondo la difesa il sequestro dei gruppi a carbone è avvenuto richiamando le indicazioni delle migliori tecnologie disponibili e non il superamento dei limiti previsti dalla legge: “Provo stupore a leggere le argomentazioni accusatorie. Si è utilizzato come spartiacque un concetto vago come quello delle Best Available Techniques, oltre al travisamento di alcuni documenti, la sostituzione della realtà oggettiva, l’evocazione delle mani sporche di sangue. Il processo è stato svolto contro la centrale Tirreno Power piuttosto che persone fisiche, contro una strategia di impresa piuttosto che contro condotte dei singoli soggetti“.

L’avvocato poi evidenzia alcune criticità dell’impianto accusatorio: “L’esercizio della centrale è un dato in sé, non viene imputato il mancato rispetto dei limiti. Eccetto in due giorni, ma causato da un erronea misurazioni. Questi due dati sono molto marginali e non correlabili al tema del disastro ambientale. Era necessario elencare le violazioni, quante emissioni in atmosfera, cosa avrebbe dovuto fare che non ha fatto. Si parla di concetti di carattere generale”. Relativamente all’iter per l’autorizzazione integrata ambientale: “Tirreno Power si è mossa con tempestività ogni volta che era necessario farlo“, ha sottolineato Severino.

Una settimana fa la requisitoria del pubblico ministero Elisa Milocco al termine della quale ha chiesto tre anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei 24 imputati ad eccezione di Jacques Hugé (membro del CdA dal 13/11/2002 al 31/10/2008 nonché membro del comitato esecutivo), per il quale è stata chiesta l’assoluzione e di un altro imputato, nel frattempo deceduto, la pena richiesta è la stessa per tutti i manager coinvolti.

Per quanto riguarda le consulenze epidemiologiche e ambientali di Scarselli e Crosignani presentate dall’accusa, secondo l’azienda, “ricalcano quelle già utilizzate nel processo per la centrale di Porto Tolle. Consulenze che nel frattempo sono state giudicate inattendibili. Tutti gli imputati di quel processo sono stati assolti proprio a causa delle molteplici carenze che si sono ripetute anche nelle consulenze savonesi. Basti pensare che per determinare le persone più esposte alle ricadute della centrale di Vado Ligure sono stati utilizzati dati meteorologici di un solo anno, mentre se vengono applicati i dati meteo di anni diversi la mappa cambia sostanzialmente“.

Sullo sistema di misurazione delle emissioni, Tirreno Power evidenzia “il ministero dell’Ambiente accoglieva il 31 gennaio 2014 la richiesta dell’azienda di utilizzare i misuratori nei condotti orizzontali invece che a camino e sulla copertura del carbonile” ricorda che “è stata autorizzata dal ministero dello Sviluppo economico solo il 31 dicembre del 2014 quando l’impianto era già stato posto sotto sequestro“.

Tirreno Power conclude: “In quanto produttori di un bene essenziale per il Paese, le centrali elettriche sono regolamentate in modo stringente e operano nel complesso sistema di produzione e di trasmissione di energia. I limiti delle emissioni sono definiti per ogni singolo impianto, e quelli di Vado Ligure erano tra i più bassi in Italia, fra gli impianti a carbone. La centrale di Vado Ligure, secondo le testimonianze in aula di chi si occupava di manutenzione nei numerosi impianti su tutto il territorio nazionale, è stata citata tra le migliori o addirittura come la migliore. Ed è l’unica che è stata posta sotto sequestro. Tirreno Power nel 2016 ha deciso di rinunciare alla produzione a carbone, ma è una energia ancora ampiamente prodotta in Italia, in Europa e nel mondo. Con la crisi del gas russo in Italia è stato interrotto il piano nazionale di dismissione delle centrali a carbone, per poter dare energia alle famiglie e alle imprese. Addirittura, in questo periodo è una fonte incentivata per assicurare la sicurezza energetica”.

Nel mirino della procura l’atteggiamento dell’azienda, i mancati investimenti di Tirreno Power per limitare l’inquinamento (la mancata copertura del carbonile), il posizionamento del sistema di monitoraggio delle emissioni sui camini della centrale. Milocco ha presentato le relazioni depositate dai consulenti dell’accusa a sostegno della tesi secondo cui i fumi emessi dai gruppi a carbone avrebbero causato un aumento dell’inquinamento nonché della mortalità dei residenti. Milocco ha evidenziato che “è chiaro che l’attività della Tirreno Power è stata finalizzata a massimizzare i profitti e a contenere i costi. Questo è dimostrato dalla quantità di anidride solforosa prodotta, dalla mancata copertura del carbonile, e dalla distribuzione di ingenti somme tra i soci. Fino al 2013 Tirreno Power ha sfruttato i gruppi a carbone sapendo che erano inquinanti perchè obsoleti”.