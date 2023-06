Prima Categoria, colpo Spotornese a centrocampo: ecco Daniele Magnani

Messaggio chiaro: chi vuole vincere la Prima Categoria dovrà vedersela con la Spotornese. Città di Savona e le altre avvisate – in attesa dei gironi. Il club biancazzurro sta infatti inserendo pedine di qualità su un telaio che lo scorso anno ha consentito di raggiungere la finale playoff.

Ultimo innesto in ordine di tempo, il forte centrocampista Daniele Magnani. Classe 1999, è stato tra i protagonisti della vittoria proprio della Prima Categoria ottenuta lo scorso anno dal Quiliano&Valleggia. Per lui, trascorsi di prestigio nell’Albissola e nella Cairese. Magnani ritrova Fabbretti, anche lui protagonista con i biancorossoviola.

Insomma, uno “shopping” di lusso per i mister Dorigo e Ferraro. Magnani ha messo in mostra un particolare feeling con i goal pesanti, sua la rete del successo 1 a 0 del Quiliano contro il Pra’ FC in uno dei big match più tesi della scorsa stagione.