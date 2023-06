Priamar Liguria, ecco i primi innesti: promossi quattro ragazzi dalla Juniores

Savona. La Priamar Liguria opta per la la linea verde. Come accaduto in occasione della scorsa stagione, l’obiettivo della società del presidente Grasso sarà la salvezza e, per riuscire a raggiungerlo, i rossoblù sembrano ancora una volta aver scelto di puntare su un mix tra giocatori giovani ed esperti.

Dopo aver confermato Marouf, Rebottaro, Pistola, Ghini e Setzu, il direttore sportivo Giuseppe Graziano ha reso noto che quattro giocatori della Juniores del club, tutti classe 2005, verranno aggregati alla prima squadra. Francesco Travi potrà dunque contare sulle prestazioni sportive di Alessandro Cella (difensore), Antonio Curcio (terzino), Adolf Imeraj (centrocampista) e Marco Giordano (attaccante).

In attesa di ulteriori novità inizia dunque a delinearsi la Priamar che verrà, una squadra sbarazzina e battagliera pronta nuovamente a vendere cara la pelle.