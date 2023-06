Priamar a pagamento e cartello “Savona città dei papi e dei musei” in A6: due proposte per il turismo savonese

Savona. Posizionare un cartello autostradale “Savona città dei papi e dei musei” dall’uscita della A6 poco prima del casello e ingresso nella fortezza del Primar a pagamento. E’ stata la proposta lanciata durante l’incontro promosso dalla Marco Sabatelli Editore “Turismo religioso: un’opportunità per Savona?”.

“Il motivo principale – spiegano – è dovuto alla famiglia savonese Della Rovere che ha dato i natali a Papa Sisto IV e Giulio II. Il primo commissionò la Cappella Sistina nel centro storico”.

E’ stata realizzata anche una guida turistica già distribuita presso gli stabilimenti balneari del comprensorio, nel Museo della Ceramica, sul trenino turistico di Savona e presso gli hotel cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa.

Luiciano Pasquali, presidente di Fondazione De Mari, ha anticipato che dalla prossima settimana i 18 musei della provincia di Savona saranno oggetto della convenzione “Rete dei musei” per scambiarsi buone pratiche e crescere.

Il presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra ha aggiunto: “Dovremmo essere noi comunità a chiederci come mai non facciamo le proposte che ha fatto Dario Sabatelli. Ognuno deve metterci un mattone”.

L’assessore al turismo Nicoletta Negro ricorda la volontà del Comune di candidare Savona a capitale della cultura: “Se la città non è ancora turistica è perchè la città stessa che non ci ha creduto. I tavoli sono utili per aumentare la consapevolezza delle potenzialità. Solo a Savona ci sono 56 associazioni culturali e vanno coinvolte”.

Il consigliere Angelo Vaccarezza, riferendosi alla mancanza del punto ristoro sulla fortezza, ha detto: “Sul Priamar prima del biglietto, è meglio metterci un bar”.