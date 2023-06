“Premio Varazze Città delle Donne 2023” a Dori Ghezzi. Emozione e ricordi questa sera in piazza Sant’Ambrogio

Varazze. Lei, dolcezza e tenacia. Raffinatezza e determinazione. Dori Ghezzi, che ha saputo lasciare un segno, come artista, come donna. È a questa straordinaria protagonista della musica italiana, e non solo, che l’amministrazione ha scelto di consegnare il “Premio Varazze Città delle Donne 2023” dalle mani del primo cittadino Luigi Pierfederici.

Un riconoscimento meritato, davvero. Dori Ghezzi, legata al grande Fabrizio De André, per sempre. La sua dolcezza sarà protagonista in una grande serata che farà emozionare, densa di ricordi meravigliosi e fortemente voluta dall’assessore alla cultura, Mariangela Calcagno, e dall’assessore al Turismo, Marilena Ratto.

Grandi protagonisti della scena musicale accompagneranno con bravura la serata. Il concerto di Giua, cantautrice e chitarrista e l’intervento di Oscar Prudente, cantautore, compositore e produttore discografico, che ha firmato alcune tra le più belle canzoni della musica italiana come “Jesahel”, “Pensiero Stupendo” e “Margherita non lo sa”, che ha portato al terzo posto in classifica Dori Ghezzi al Festival di Sanremo, solo per citarne alcune.

Grande attesa per una serata a ingresso libero nel cuore di Varazze, la splendida piazza Sant’Ambrogio.