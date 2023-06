Trafugato il Tricolore dal Parco Zambellini: Festa della Repubblica amara ad Albisola

Albisola Superiore. Qualcuno questa notte ha rimosso il Tricolore che, proprio ieri, era stato issato nel punto più alto del Parco Zambellini, in modo da avvolgere tutta la città in un abbraccio ideale.

“È una Festa della Repubblica dal sapore amaro dopo che, questa mattina, ci si è accorti che la bandiera italiana issata ieri, non c’era più”, sottolinea il sindaco Maurizio Garbarini.

“Come era da tradizione, ieri pomeriggio l’Associazione Volontari AiB Albisola Protezione Civile e l’assessore all’Agricoltura Calogero Sprio hanno issato la bandiera italiana nel punto più elevato e panoramico del Parco Zambellini, questo per prepararci a celebrare l’odierna Festa della Repubblica, una ricorrenza importante per il nostro Paese. Alle prime luci dell’alba abbiamo purtroppo preso coscienza del fatto che la bandiera nella notte è stata trafugata da ignoti”, prosegue

Al rammarico del primo cittadino si aggiunge quello dell’assessore Calogero Sprio e dei volontari che hanno subito avvertito IVG: “Siamo estremamente amareggiati. La bandiera italiana ha un significato molto profondo, in questa particolare giornata certamente, ma anche per tanti altri motivi e comunque, sempre”.

Arrabbiato per un gesto del genere in una giornata così importante, il primo cittadino aggiunge ancora: “Non riesco a immaginare la motivazione di questo ignobile gesto, sono amareggiato e arrabbiato allo stesso tempo. In questo caso non siamo di fronte ad un ‘semplice’ furto ma a qualcosa di ancor più grave; ritengo che questo sia un attacco ai valori della democrazia per cui questo atto, già deprecabile, diventa ancor più intollerabile e da condannare. Non perderemo la motivazione e continueremo ad investire sulla valorizzazione di quel sito ma soprattutto sulla diffusione dei principi e dei valori ai quali ogni onesto cittadino di riconosce”. Indagini in corso.