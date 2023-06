Ponte Morandi, mail del relatore esterno al Cta fuori dalla relazione finale: “Stato di degrado impressionante, rotti alcuni cavi degli stralli”

Liguria. Nella nuova udienza del processo per il crollo di ponte Morandi tenutasi ieri pomeriggio a Genova hanno tenuto banco il ruolo e le responsabilità del Cta, il comitato tecnico amministrativo che all’interno del provveditorato alle opere pubbliche diede all’inizio di febbraio 2018 parere positivo al progetto di retrofitting.

Secondo la tesi della procura, che di quel comitato ha indagato il provveditore Roberto Ferrazza, i membri interni Salvatore Buonaccorso e Giuseppe Sisca e due relatori esterni Antonio Brencich e Mario Servetto, si sarebbe limitato nel parere favorevole a fare una sorta di copincolla senza preoccuparsi dello stato effettivo in cui si trovava il ponte Morandi pur avendo gli elementi per sapere che “lo stato di degrado del ponte era impressionante”.

Cosa avrebbe dovuto fare il Cta secondo la procura? Inviare le carte del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che aveva maggiori competenze a avrebbe fatto dei controlli o comunque segnalare la gravità della situazione.

Il Cta, solo dal 2017 circa era stato indicato per legge quale organismo pubblico deputato a dare una parere sui progetti inviati dalle concessionarie autostradali e, come hanno spiegato tutti i testimoni ascoltati stamattina (Alessandro Pentimalli, Daniela Piccitto, Livio Montaquila e Margherita Papillo) di fatto non aveva grandi competenze in merito.

Proprio per questo Antonio Brencich, ingegnere strutturista e docente dell’università di Genova, che già collaborava come esterno con il Cta su altri progetti da validare, una settimana prima del comitato in cui viene dato il via libera al progetto di retrofitting viene chiamato a dare una mano perché era di fatto l’unico ad avere conoscenze specifiche in tema di ponti e, anzi, di fatto diventa il principale relatore del progetto.

Brencich oggi è intervenuto in aula per rilasciare alcune spontanee dichiarazioni su quanto detto dai testimoni. In particolare ha spiegato che quando ha letto il progetto di retrofitting lo ha valutato positivamente pur facendo alcune osservazioni in particolare suggerendo che alcuni elementi potevano essere meglio spiegati attraverso diagrammi: “Nel progetto c’erano dati che giustificavano il progetto di retrofitting ma non ‘cera tutta la storia del ponte. Quindi Aspi e Spea che avevano tutti i dati potevano fornire una rappresentazione grafica dello stato del ponte e di come il retrofitting avrebbe cambiato migliorando lo stato del ponte”. Aveva fatto rilievi anche sulle tecniche di indagine del calcestruzzo: “Secondo me alcune tecniche utilizzate erano inaffidabili ma non era un giudizio ostativo perché dal progetto emergenza che erano state fatte anche altre prove come i carotaggi che invece erano affidabili”.

Per questo, ha ribadito Brencic oggi, il suo giudizio sul progetto di retrofitting “era positivo, perché il progetto aveva una sua validità, tanto più che ricalcava un progetto già eseguito in passato sull’altra pila”.

Se il giudizio sul retrofitting è positivo, però, inviando preliminarmente le osservazioni al comitato Brencich aveva mandato a Buonaccorso una mail che conteneva una premessa alle osservazioni, circa una quindicina di righe, sullo stato in cui si trovava il ponte Morandi. Quest’introduzione è stata mostrata oggi in aula: “Da un’ampia base di dati sperimentali sia di caratterizzazione dei materiali che di monitoraggio della struttura nel suo complesso, emerge uno stato di degrado del ponte impressionante, addirittura con la rottura di alcuni dei cavi metallici degli straIli – scrive Brencich il 28 gennaio 2018 – Lo stato generale di degrado del calcestruzzo e delle armature dell’impalcato sottolineano un pessimo stato di conservazione della struttura nonostante la società di gestione abbia eseguito in passato (1990) imponenti lavori di manutenzione e proceda con estrema attenzione al controllo della struttura. Quello che emerge dalla lettura dei documenti progettuali è la discrasia estrema tra l’attenzione nel controllo e nella manutenzione del ponte posta dal gestore e l’incredibile pessima prestazione di una struttura con soli 50 anni di servizio”.

Quella mail con quella pesante premessa secondo la procura avrebbe dovuto allarmare tutti quelli che l’hanno ricevuta (Buonaccorso, Ferrazza, Sisca, Servetto e anche il teste di oggi Alessandro Pentimalli, non indagato, che tuttavia in aula ha ammesso candidamente di non averla letta all’epoca perché lui era relatore di altri progetti) ed è di fatto al centro del capo d’imputazione per i cinque membri genovesi del Cta.

Invece proprio di quella parte non c’è traccia nel documento che viene inviato al Mit con il parere favorevole del comitato. “E’ l’unica parte che non viene copincollata della relazione” sostiene il sostituto procuratore Massimo Terrile nella memoria dell’accusa. Oggi i difensori dei cinque imputati hanno quasi tutti evitato i controesami dei testimoni, rinunciando anche a rilasciare dichiarazioni spontanee su una questione complessa quanto centrale che affronteranno quando, dopo l’estate, si sottoporranno all’esame nel processo.

Circa il perché il progetto non sia stato inviato al consiglio superiore dei lavori pubblici, come prevede la legge per progetti anche sotto i 50 milioni di euro ma di particolare complessità, è emerso che sono Buonaccorso avesse fatto questa proposta ma prima della riunione del comitato ma che sarebbe poi stata scartata. “Per una decisione del genere probabilmente dovevano valutare come complessa l’opera tutti i membri del comitato” hanno spiegato i testi e doveva essere il provveditore Ferrazza a motivare l’invio al Cslp, ma lo stesso Brencich in aula ha spiegato che a suo avviso l’opera non presentava complessità appunto visto che era una sorta di replica di un intervento eseguito negli anni Novanta.

Oggi intanto è stato anche stabilito che il processo si sposterà in trasferta a Roma, nell’aula bunker del carcere di Rebibbia, per sentire come testimone il progettista Francesco Pisani. Il perito incaricato dal tribunale di Genova ha confermato le osservazioni del medico curante di Pisani circa l’impossibilità per l’anziano ingegnere di venire a Genova. E probabilmente l’esame di Pisani potrebbe proseguire con le stesse modalità anche a settembre, perché le sue condizioni di salute sembrano impedire che possa parlare a processo per più di due ore al giorno. Per il momento sono state fissate a Roma del udienza del 17,18 e 19 luglio.