Ponte mobile Darsena a Savona, riaperto il passaggio ai pedoni. I commercianti: “Intervenire per evitare altri stop”

Savona. E’ stato riaperto ai pedoni il ponte mobile della Darsena di Savona, dopo un mese di inoperatività. Sono stati più lunghi del previsto i tempi per il monitoraggio e la verifica delle condizioni di sicurezza.

“Ora però è necessario intervenire per evitare altri stop così lunghi“, ha commentato preoccupato Michele Sgambato, a nome dei commercianti della zona

Diverse le polemiche di residenti e commercianti che hanno lamentato un notevole calo di incassi. Periodicamente questa infrastruttura presenta problemi, neanche un anno fa era stato chiuso ai pedoni per oltre un mese e a gennaio scorso per due settimane, oltre a blocchi temporanei, risolti in poco tempo, che si verificano spesso.

Il problema era stato spiegato agli esercenti in un incontro direttamente dal responsabile dell’area tecnica per i porti di Savona e Vado, Filippo Serafini, ha illustrato ai commercianti presenti le criticità che ha presentato il ponte: dopo aver controllato l’eventuale presenza di cedimenti, è stato scongiurato un problema strutturale. Le ispezioni dei tecnici hanno evidenziato una spaziatura di 5 mm in una zona della coda del ponte lato città, spazio superiore a quanto previsto. Poi si valuterà, in autunno, in seguito al monitoraggio che sarà effettuato la prossima settimana un possibile intervento straordinario.

In otto anni, sono state 64mila le movimentazioni, in entrata e in uscita, effettuate dal ponte. Viste le ripetute interruzioni i commercianti hanno chiesto di ridurre le entrate e le uscite delle imbarcazioni.