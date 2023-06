Sicurezza, organizzazione di eventi e parcheggi: le richieste dei commercianti della Darsena al Comune

Savona. Sicurezza, eventi, parcheggi, dehor, oltre al ponte mobile. Sono questi i temi affrontati ieri pomeriggio nell’incontro voluto dal Comune di Savona (presenti il vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore Barbara Pasquali) con una delegazione degli esercenti della Darsena.

Durante questo confronto “costruttivo”, così definito da entrambe le parti, i commercianti hanno messo sul tavolo alcune questioni. In primis la disponibilità a collaborare per la vita del quartiere e la disponibilità a contribuire all’organizzazione di eventi. Il Comune ha anticipato che quest’estate qui ci sarà il centro di molte iniziative.

Sulla sicurezza è stato chiesto un presidio delle forze dell’ordine nelle ore serali in via del Molo, uno dei punti più critici. Su questo, i commercianti hanno garantito il loro impegno per una movida sana nel rispetto di tutti e dei residenti che questa zona la vivono.

E’ stato poi sollevato il problema parcheggi, carenti soprattutto nel fine settimana oltre che nel periodo estivo. Il Comune si impegnerà a trovare una soluzione, dopo aver valutato i dati dei mesi di aprile e maggio.

Viene proposto di avere due fasce orarie (una al mattino e l’altra al pomeriggio) per l’accesso dei mezzi in via del Molo per evitare di bloccare alcune vie con la concrentazione dei mezzi in un limitato periodo di tempo. Sul ponte mobile i commmercianti hanno sollecitato gli assessori a chiedere aggiornamenti ad Autorità Portuale.

Si terrà un ulteriore incontro focalizzato solo sui dehor.