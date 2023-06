Pistoia-Abetone, Davide Giribaldi al via dell’ultramaratona

Pistoia. Domani, domenica 25 giugno, torna l’appuntamento con la Pistoia-Abetone Ultramarathon. Una lunga avventura arrivata alla sua 46esima edizione.

Va in scena una delle corse più dure, affascinanti e suggestive che si possono trovare in Europa. L’alternanza tra salite e discese disegna il percorso più difficile da affrontare per qualsiasi podista. La montagna pistoiese fa da teatro con la sua suggestiva bellezza.

Fra gli iscritti si contano atleti di 15 nazionalità (oltre l’Italia): Francia, Spagna, Svezia, Germania, Ungheria, Regno Unito, Polonia, Albania, Romania, Messico, Cuba, Perù, Israele, Australia, San Marino.

La partenza verrà data alle 7,30 in Piazza del Duomo. Tra gli oltre seicento ultramaratoneti che sfideranno la distanza di 50 chilometri con dislivello positivo di 1.830 metri ci sarà anche Davide Giribaldi. L’atleta pietrese è alla ricerca di un risultato di prestigio.

“Una gara così impegnativa richiede un adeguato allenamento, non è una corsa per tutti – spiega Fabrizio Fattor, presidente dell’Asd Albenga Runners -. Davide ha percorso molti chilometri, tanta fatica e sudore che serviranno ad affrontare lo sforzo fisico ma servirà anche tutta la sua grande forza mentale per spingerlo verso l’arrivo. Davide è pronto e anche tutti noi per incitarlo e seguirlo in questa splendida avventura”.