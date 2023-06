Savona. È bastata circa un’ora di pioggia, seppur abbondante, a Savona, per mandare il quartiere di Zinola letteralmente sott’acqua.

Sono almeno 5 le attività risultate allagate, con l’acqua all’interno alta diversi centimetri: una panetteria, una tabaccheria, un parrucchiere, un negozio di abbigliamento ed un ristorante.

Tutte situate lungo il lato destro della via Aurelia, in direzione Vado, su cui è infatti stato disposto il senso unico alternato: una situazione che ha mandato in tilt il traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni.

Sommerse anche diverse cantine, con numerose chiamate ai vigili del fuoco che, proprio in questi minuti, stanno cercando di asportare l’acqua. Sul posto anche i tecnici del Comune e il personale della polizia locale per regolare il traffico.

Una situazione difficile che, stando a quanto riferito dai residenti non è purtroppo una novità: “Negli ultimi 10 anni questo scenario si è già ripetuto tantissime volte. Se non si trovano soluzioni per lo scarico, qui finiamo sempre a bagno. Non è possibile”.