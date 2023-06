Pietra Ligure, ufficiale l’addio di Pisano: “Io pietrese d’adozione”. Destinazione Imperia

Titoli di coda sul percorso di mister Mario Pisano sulla panchina del Pietra Ligure. Un’avventura che si è chiusa con la vittoria del campionato di Promozione che ha consentito di risanare la ferita per la retrocessione “rocambolesca” dell’anno precedente. L’allenatore, in predicato di sedere sulla panchina dell’Imperia, ha salutato il club con un lungo e sentito messaggio sul proprio profilo social. Al contempo, il club del presidente Faggiano ha ringraziato l’allenatore per i successi di questi anni.

Il messaggio dell’allenatore

Nella serata di ieri ho incontrato dal vivo i miei dirigenti e i miei giocatori per comunicare a loro personalmente che la prossima stagione ho deciso di non allenare l’A.S.D. Pietra Ligure 1956.

Inutile dire che è stata una scelta difficile, piena di emozioni forti, 7 anni non si dimenticano in un secondo, insieme abbiamo raggiunto punti dove nessuno era mai stato, siamo sprofondati nell’oblio per nostre responsabilità, abbiamo subito delle ingiustizie…ma siamo sempre rimasti uniti e ci siamo rialzati più forti di prima.

Sono diventato un “Pietrese” d’adozione e non è per niente facile fare questo passo, ma nella vita arrivano momenti dove bisogna crescere per seguire i propri obiettivi.

Ringrazio tutti i miei straordinari dirigenti per avermi sostenuto sempre in ogni momento (soprattutto chi in questo momento ci guarda da lassù), il mio staff e i miei giocatori per avermi dato tutto in campo e fuori, gli allenatori e le famiglie del settore giovanile per la fiducia e la disponibilità che mi avete mostrato fin dal primo momento…sarò per sempre uno di voi.

Il comunicato del club

Grazie, Mario. Non si può non iniziare da queste parole prima di salutarci al termine di un lungo viaggio insieme durato ben sette stagioni.

Arrivasti nell’estate del 2016 raccogliendo un Pietra ferito e deluso, lo hai reso subito vincente portandolo per la prima volta nella sua storia in Eccellenza. Una categoria mantenuta a lungo nonostante le inevitabili difficoltà e lo scetticismo di molti, momentaneamente persa solo a causa di una graduatoria cervellotica e a tratti incomprensibile.

Come solo i grandi sanno fare, però, ci hai subito guidato ad una pronta risalita al termine di un’annata semplicemente indimenticabile, culminata con la vittoria del titolo regionale di Promozione per la prima volta nella storia della nostra società.

Potrebbe bastare quanto sopra prima del saluto, ma non possiamo certo dimenticare quanto sia stato importante il tuo contributo nella crescita globale della nostra società. Un lavoro costante e appassionato che ha portato l’A.S.D. Pietra Ligure 1956 a essere quello che è oggi: un club pronto ad affrontare le sfide che verranno.

Ed è per questo che il nostro grazie arriva davvero dal cuore. Così come il nostro in bocca al lupo per un futuro che sicuramente sarà ricco di soddisfazioni.

A.S.D. Pietra Ligure 1956