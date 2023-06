Pietra Ligure. Al via questa mattina a Pietra Ligure (sino a domani, 25 giugno), il Festival della Lavanda Petrae, dedicato alla lavanda realizzata per il Comune di Pietra Ligure dall’ibridatore Franco Stalla.

Presenti all’evento il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che ha introdotto la conferenza, il questore di Savona Alessandra Simone, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, alcuni sindaci della Val Maremola, l’assessore alle attività produttive di Pietra Ligure, Cinzia Vaianella, che si è occupata del progetto Lavanda Petrae come vero e proprio strumento di marketing territoriale, per dare slancio al comparto agroalimentare di Pietra Ligure, il vicesindaco Daniele Rembado, e diversi produttori di lavanda.

“È un evento che sta crescendo – è il commento del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi -. La manifestazione quest’anno è ancora più bella, colorata e profumata. Questo progetto porterà benefici economici e darà una caratterizzazione al paese, che si va a sommare a tutto quello che stiamo facendo per rendere ancora più gradevole Pietra Ligure. Ringrazio tutti perché la manifestazione è molto partecipata ogni anno e questo non può che farci piacere

“Petrae, il Festival della Lavanda”, giunta ormai alla sua terza edizione, è una manifestazione legata a doppio filo all’ibrido ‘petrae’ e al progetto ‘Lavanda Riviera dei Fiori’ ed è pensata per sviluppare ulteriormente l’offerta turistica del nostro territorio – hanno detto ancora il sindaco di Pietra Ligure, l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella e l’assessore al turismo Daniele Rembado – L’idea nasce dal desiderio della nostra amministrazione di valorizzare e promuovere il territorio pietrese, riportando in auge la coltivazione della lavanda, cultura tradizionale fino agli anni ’60″.

“Lavanda Riviera dei Fiori” non è solo un marchio ma è soprattutto un’opportunità di crescita per tutto il nostro territorio, attraverso la sinergia tra operatori di diversi settori, dall’agricoltura al commercio, dal turismo all’artigianato, dalla cultura alla ristorazione al recettivo e si inserisce all’interno della nostra azione programmatica tesa a promuovere il territorio pietrese nella sua totalità, dal mare ai monti, valorizzandone il patrimonio naturalistico-paessagistico e artistico-culturale e le tradizioni gastronomiche, artigiane e agricole. Far parte “Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori” vuol dire permettere ai produttori, agli artigiani alle strutture recettive e alle aziende di poter contare su una valida promozione e comunicazione, migliorando la loro visibilità sia in loco che verso nuovi consumatori con significative ricadute commerciali e di opportunità lavorative, ma vuol anche dire contribuire ad una efficace azione di recupero di terreni abbandonati e incolti, convertendoli in “lavandeti”, contribuendo ad una efficace azione di salvaguardia ambientale e lotta al dissesto idrogeologico”.

Festival della Lavanda Petrae 2023

“Riportare il colore bluette sulle nostre colline è un tassello di una più ampia strategia di sviluppo e promozione del nostro territorio, che con le sue potenzialità ha valenze molto interessanti e non completamente utilizzate, ma vuol anche dire valorizzare un elemento naturale capace di accrescerne bellezza e fascino, attivando un circolo virtuoso che può funzionare da volano promozionale per tutte le nostre realtà. La kermesse “Petrae, Festival della Lavanda” è un passo concreto in questa direzione e un supporto importante a tutte le nostre realtà imprenditoriali che già hanno iniziato ad investire in questa opportunità”, concludono De Vincenzi, Vaianella e Rembado.

L’evento inaugurale della manifestazione Petrae è dedicato all’ingegno e alla competenza dei liguri che nei secoli hanno data vita ad una scuola di botanica importante e riconosciuta a livello mondiale. Il titolo dell’incontro che si terrà alle ore 10.30, presso Piazza San Nicolò dopo il taglio del nastro a cura delle Autorità, è “La botanica in Liguria da Gallesio a Stalla, passando da Italo Calvino”. Durante l’incontro si parlerà di come si è evoluto il mondo della botanica con esperti del settore, tra i quali Giovanni Murialdo, Presidente Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione finalese; Stefano Mangiante, proprietario di Villa Gallesio che fu il vivaio del Gallesio per i suoi esperimenti; Daniela Montina esperta e vivaista che racconterà il grande lavoro di recupero delle specie rare del Gallesio, Franco Stalla ibridatore ed esperto di botanica, Andrea Curto esperto e Presidente dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori e Cesare Bollani consulente dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

“Abbiamo apprezzato tutto l’investimento che le nostre attività produttive hanno fatto sul territorio – ha aggiunto l’assessore Vaianella -. Una grande novità di quest’anno saranno i percorsi che abbiamo strutturato all’interno delle aziende che hanno partecipato al progetto e quindi potremo vedere dove viene coltivata la lavanda e l’evouzione che ha avuto nei prodotti, grazie all’ibrido, e capiremo l’importanza dell’ibrido anche all’estero. Lo scorso anno abbiamo donato alcune piantine di lavanda a Offenburg, il paese con cui siamo gemellati, e nel corso di quest’anno abbiamo constatato che la piantina resiste ed è sempre più bella. Avremo quindi un collante a livello commerciale con le aziende estere che potranno introdurle nei giardini”

“Un’altra novità è l’importanza della Liguria come culla di importanti studiosi e botanici. Avremo come ospite Franco Stalla, che è colui che ha creato l’ibrido della lavanda Petrae e accanto a questi contenuti, abbiamo anche temi più leggeri che allieteranno questo weekend, con importanti attività, che toccheranno tutte le piazze del paese”, ha concluso Vainaella.

L’ibrido di piante dedicata a Pietra Ligure, la lavanda Petrae, rappresenta proprio un esempio di quanto i professionisti del territorio riescono ad elaborare per portare avanti questo importante testimone lasciato dai grandi della botanica come il Gallesio.

“Sono più di 60 le aziende che hanno piantato lavanda – spiega Franco Stalla, ibridatore e ideatore dell’ibrido Lavanda Petrae -. In Liguria il prodotto lavanda è maturo commercialmente. Siamo riusciti a creare un nuovo prodotto, avendo anche un prodotto diverso rispetto a quello francese. La lavanda ligure è stata classifica ufficialmente tra le 39 specie al mondo, proprio sul nostro territorio, tra le più pregiate. Da Savona a Nizza e arriva sino a Limone.

La manifestazione rappresenta un vero momento di valorizzazione del territorio pietrese e del florovivaismo con la presenza dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

Spiega Andrea Curto, produttore di lavanda e presidente del progetto Associazione Lavanda Riviera dei Fiori: “Nella nostra azienda coltiviamo circa 6 varietà di lavande, alcune di queste ibridate da un professionista locale, Franco Stalla, che ci ha permesso di proporre queste varietà di lavande e vendere un prodotto come vuole il cliente. Noi ci rivolgiamo ad una clientela di trasformatori, distillatori, apicoltori, che spesso vogliono della varietà molto specifiche. La lavanda Petrae è stata creata da questo ibridatore per far fare dei giardini che possono avere la lavanda fiorita tutta l’estate, da maggio a ottobre. Abbiamo lavante in stile francese, che hanno questa fioritura intensa, mentre la Petrae è una lavanda che ha una foglia più chiara e un fiore che tende a uscire piano piano e continua a fiorire. Non sarà appariscente ma durerà tutta l’estate”.

Il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori sostiene le aziende agricole facendo crescere il territorio con un lavoro di rete fra operatori di diversi settori, dall’agricolo all’alimentare, dal cosmetico all’artigianale fino al fondamentale settore turistico. Un territorio unico nel suo genere per le sue bellezze, le sue potenzialità e le sue ricchezze in ambito culturale, naturalistico e paesaggistico. Presso l’area eventi della Lavanda, sarà coinvolto chi ha lavorato al progetto Lavanda della Riviera dei Fiori: Cesare Bollani, coordinatore e ideatore del progetto Lavanda Riviera dei Fiori, Andrea Curto, vivaista responsabile produzione piante del progetto e Franco Stalla, Ibridatore responsabile del settore varietale del progetto.

“Siamo un territorio che aveva la vocazione della lavanda – racconta Cesare Bonnanni, coordinatore del progetto Lavanda Riviera dei Fiori -. nasce dalle Alpi liguri, sono stati i romani a portarla. In Francia la lavanda è arrivata solo nel 1800. Vogliamo dare valore all’agricoltura. Abbiamo diverse tipologie di lavanda per affrontare il mercato e in questi ultimi due anni abbiamo promosso questo ibrido, Petrae, in onore della città. Quest’anno presentiamo una linea di profumatori di ambiente fatta con questa lavanda”.

La manifestazione avrà un programma ricco di appuntamenti suddiviso in diverse attività: il Mercatino dei Fiori, l’Area eventi di Piazza San Nicolò, le attività proposte dagli espositori, le attività di Via Soccorso, la possibilità di visitare le aziende ed i giardini con la lavanda Petrae ed i menu a tema lavanda proposta dai ristoratori pietresi.

Il MERCATINO DEI FIORI proporrà al pubblico diverse varietà di piante della nostra Riviera, alcune novità e specie più rare. Inoltre, il mercatino prevede la presenza di prodotti artigianali, editoria specializzata, erbe officinali, cosmetici artigianali, fiori e aromi, prodotti a base di lavanda, profumatori per ambiente.

L’AREA EVENTI di Piazza San Nicolò prevede diversi momenti di approfondimento legato al tema della lavanda e di animazione.

Oltre al convegno di apertura della manifestazione si svolgeranno i laboratori su come si realizzano i mazzi di lavanda, sul decoupage, con foglie e colori naturali per i bambini, il concorso di bellezza Miss Blumare durante il quale sarà nominata Miss Lavanda Petrae. Durante il concorso di bellezza, organizzato dall’Associazione Facciamo Centro, si svolgerà una sfilata di abiti e accessori delle attività di Pietra Ligure.

Durante le due giornate si terranno degustazioni di prodotti a base di lavanda a cura dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

Domenica 25 giugno si svolgerà il concorso Cocktails alla lavanda a cura di Facciamo Centro e dell’Associazione Ristoratori Pietresi.

Sempre presso Piazza San Nicolò, lo stand della Parrocchia di San Nicolò proporrà diverse attività di animazione per i più piccoli: trucco e parrucco a tema lavanda, laboratori creativi, degustibus, tavolo delle specialità aromatizzate alla lavanda, assaggi e mazzetti di lavanda. Inoltre, sarà allestito uno spazio dove si potranno fare foto ricordo a tema lavanda, oltre allo spazio dedicato ai selfie.

Presso la Chiesa del Soccorso, sarà allestito lo spazio dedicato alla distillazione della lavanda, sabato 24 giugno dalle ore 17.00 si potrà annusare il magnifico profumo della lavanda appena distillata. Proprio in questa piazza Profumata, si svolgerà alle ore 18.45 il Saggio a cura della Polisportiva del Soccorso. Dedicato al tema lavanda.

Una novità del 2023, sarà poter visitare l’azienda Agricola Jalondelile & Relais San Sebastiano di Daniela Molinari, vice Presidente dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

Durante la visita del 25 giugno alle ore 11.00, si potranno assaggiare i prodotti a base di lavanda confezionati direttamente azienda.

Inoltre, durante le 2 giornate si potranno visitare le aiuole di lavanda Petrae presso: Piazza San Nicolò, Parco Negro, Giardino dell’Hotel Villa Paolina di Via Cesare Battisti, 40 e B&B Villa Mafalda di Via Crispi 279 e, in campo aperto, in Via Nazario Sauro angolo Via Morelli.

Sabato 24 giugno sarà operativo il Trenino con servizio gratuito da Piazza San Nicolò a Via Soccorso che, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, continuamente, porterà i visitatori nelle location dell’evento.

Per le due giornate, si potranno degustare i piatti a base di lavanda a cura dei ristoranti dell’Associazione Ristoratori Pietresi. Sul Lungomare: Ristomacelleria Monteverde, Ristorante da Max e Ristorante Lo Scoglio; nel centro storico: Ristorante il Vecchio Cuoco, Trattoria dei Caruggi, Pizzeria da Roxy, Osteria da Odire, Ristorante pizzeria al Castello e Ristorante Machetto; nelle piazze: Pastificio Ligure Pietrese, Pasticceria da Moggia e Ristorante al 17.