Pietra Ligure Un cinema-teatro “Moretti” davvero gremito a Pietra Ligure per l’anteprima nazionale de “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”, il docufilm di 62 minuti che, attraverso volti degli attori Antonio Ornano e Manuel Zicarelli per la parte fiction, la voice over di Maurizio Di Maggio e le testimonianze di chi ci vive e lavora, descrive il viaggio lungo l’Alta Via dei Monti Liguri e accompagna alla scoperta di un territorio e della sua bellezza, un viaggio di 440 km

Un racconto per sensibilizzare verso un turismo esperienziale, emozionale, slow e sostenibile: un percorso unico nel suo genere che si estende sullo spartiacque delle Alpi e degli Appennini liguri, linea di confine con le Regioni del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Toscana: una via sottile che divide e unisce il mare con le pianure del nord.

“Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”, prodotto dall’associazione ILM di Pietra Ligure per la regia di Simona Berton, è stato realizzato con il patrocinio di Regione Liguria, il contributo del Comune di Pietra Ligure, della Fondazione De Mari e dello sponsor tecnico Salewa Gruppo Oberalp spa, la collaborazione dell’Agenzia di marketing territoriale InLiguria e la Genova Liguria Film Commission. Media partner Radio Babboleo e partner del tour di proiezioni estivo il marchio Cingomma. Nel progetto, oltre a numerosi professionisti dell’audiovisivo e della comunicazione ligure, hanno partecipato gli attori Antonio Ornano e Manuel Zicarelli. La voice over è di Maurizio Di Maggio. Le musiche originali sono del cantautore genovese Followtheriver e del producer Federico Malandrino.

“Alta Via – Storie di cielo, terra e mare” si è classificato terzo nella sezione documentari al Film Only Film Festival di Toronto e al Brussels Capital Film Festival, dove è risultato vincitore per il mese di aprile ed è in finale al Travel Fest Albania 2023. Dopo la prima nazionale al cinema-teatro di Pietra Ligure, “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare” sarà presentato in selezionate località liguri e, da settembre, anche in Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia.

Il docufilm, nella sua parte di finzione, narra le vicende del protagonista, Franco (Manuel Zicarelli) e del suo amico Andrea (Antonio Ornano) e sfrutta questo espediente narrativo per riconnettere tutta quell’assoluta bellezza al vissuto umano, in una sorta di “Zibaldone” leopardiano al contrario che in quel rapporto natura/uomo ritrova il senso positivo della vita. Anche la voce narrante (Maurizio Di Maggio) risponde a questa esigenza e, osservando la nuova realtà che via via si presenta davanti ai suoi occhi, adatta il passo e il respiro ad una andatura diversa dove può ancora esserci un’eco che riporta l’uomo a qualcosa che sta inesorabilmente perdendo.

Il numeroso pubblico presente alla serata ha riservato lunghi applausi alla proiezione, in una serata che ha confermato ancora una volta la vocazione outdoor del comprensorio pietrese, in prima linea sul fronte della promozione del territorio.