Pietra Ligure piange la scomparsa di “Piero” Maculotti

Pietra Ligure in lutto per la scomparsa di Pietro “Piero” Maculotti, che si è spento all’età di 71 anni.

Ex dipendente della Piaggio nello stabilimento di Finale Ligure, “Piero” era una persona molto in vista nella comunità pietrese e non solo. Proprio per i tanti anni di lavoro nell’azienda aeronautica era conosciuto anche nel finalese. N umerosi in queste ore i messaggi di cordoglio proprio da parte dei suoi ex colleghi.

Piero Maculotti lascia la moglie Clara, le figlie Valentina con Fabrizio e Valeria con Fabio, i cognati, le cognate, oltre ai parenti e tanti amici che con lui hanno condiviso tanti momenti gioviali e di spensieratezza: in tanti lo ricordano come persona dio grande compagnia.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 19 giugno, alle ore 19.30, presso l’abitazione in Via Piani 318 a Pietra Ligure. Sempre a Pietra, nella Parrocchia N.S. del Soccorso, avranno luogo i funerali martedì 20 giugno alle 10.30. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà cremata.

Sulla perdita di Pietro “Piero” Maculotti il messaggio della Leva del ’51: “Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa del nostro caro amico”.